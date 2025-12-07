Menczer Tamás: Európában Orbán Viktor személyesíti meg a józan ész és a béke politikáját

Vezető politikusok, ismert közéleti szereplők és influenszerek is szép számban vettek részt a kecskeméti háborúellenes gyűlésen. Orbán Viktor miniszterelnök ekkor azt hangsúlyozta, hogy a háborús terjeszkedés utolsó szakaszában vagyunk, Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója pedig ugyanezt az üzenetet erősítette meg, kiemelve, hogy a békepártiak nem akarják ezt a háborút finanszírozni.

Megszólalt a háborúellenes gyűlésen Menczer Tamás / Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Ezt mondta el Menczer Tamás

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a miniszterelnök szavaira utalva hangsúlyozta a gyűlés jelentőségét.

Óriási a veszély a szomszédunkban, lassan 4 éve háború dúl, és sokan dolgoznak azért, hogy ez a háború folytatódjon, erre legyen pénz. Ebben benne van a kiszélesedés, az eszkaláció kockázata. Mi nem háborút akarunk, hanem békét, és azt sem akarjuk, hogy a mi pénzünket oda küldjék. Ezért jövök el, és ezért kérek mindenkit, hogy támogassa Orbán Viktort és a Fidesz–KDNP-t

– mondta el a Borsnak Menczer Tamás, aki sokakhoz hasonlóan minden eddigi háborúellenes gyűlésen részt vett, és a december 13-i mohácsi gyűlésen is meg fog jelenni. Az államtitkár azt is kiemelte, hogy a szegedi gyűlés december 20-án lesz talán az eddigi legnagyobb.