Kvíz: Mennyire ismered a világ karácsonyi szokásait?

A karácsonyt sokan egységes, mindenhol hasonló ünnepnek képzeljük el: feldíszített fenyőfa, ajándékok, ünnepi vacsora és meghitt családi pillanatok. Valójában azonban a világ különböző pontjain egészen meglepő és olykor kifejezetten különös hagyományok kapcsolódnak az év legszebb ünnepéhez. Kvízünkben most ezek közül válogattunk, hogy próbára tegyük a tudásodat – és közben garantáltan mosolyt csaljunk az arcodra.

Kvíz a karácsonyról. Vajon kitalálod az összeset? (Fotó: Pexels, illusztráció)

Karácsonyi kvíz - ezt találd ki!

Tudtad például, hogy van olyan ország, ahol a Mikulás nem rénszarvasok húzta szánon érkezik, hanem kamionnal? Máshol egy boszorkányszerű alak hozza az ajándékokat a gyerekeknek, míg egyes helyeken nem pulyka vagy bejgli kerül az asztalra, hanem hal, méghozzá szigorú hagyományok szerint elkészítve. Ezek a szokások elsőre furcsának tűnhetnek, de mindegyik mögött évszázados történetek, helyi legendák és közösségi élmények húzódnak meg.

A kvíz 10 kérdésen keresztül vezet végig a világ karácsonyi térképén. Lesznek könnyebb feladványok, de olyanok is, amelyeknél szinte biztosan felkiáltasz majd: „Ezt tényleg nem tudtam!” A játék célja nemcsak a pontgyűjtés, hanem az is, hogy rácsodálkozzunk arra, milyen sokszínűen ünnepel az emberiség.

Akár karácsonyi vacsora után, akár egy hideg téli délutánon töltöd ki, a kvíz remek alkalom arra, hogy tanulj valami újat, és közben jól szórakozz. Vajon hány kérdésre tudod a helyes választ? Teszteld magad, nevess a meglepetéseken, és fedezd fel, mennyire más – mégis mennyire ismerős – a karácsony a világ különböző pontjain.