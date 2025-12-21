Kvíz: Mennyire ismered a világ karácsonyi szokásait?
A karácsonyi szokások világszerte sokkal változatosabbak és meglepőbbek, mint elsőre gondolnánk. Ebben a kvízben most próbára teheted a tudásod, és felfedezheted a világ legfurcsább ünnepi hagyományait.
A karácsonyt sokan egységes, mindenhol hasonló ünnepnek képzeljük el: feldíszített fenyőfa, ajándékok, ünnepi vacsora és meghitt családi pillanatok. Valójában azonban a világ különböző pontjain egészen meglepő és olykor kifejezetten különös hagyományok kapcsolódnak az év legszebb ünnepéhez. Kvízünkben most ezek közül válogattunk, hogy próbára tegyük a tudásodat – és közben garantáltan mosolyt csaljunk az arcodra.
Karácsonyi kvíz - ezt találd ki!
Tudtad például, hogy van olyan ország, ahol a Mikulás nem rénszarvasok húzta szánon érkezik, hanem kamionnal? Máshol egy boszorkányszerű alak hozza az ajándékokat a gyerekeknek, míg egyes helyeken nem pulyka vagy bejgli kerül az asztalra, hanem hal, méghozzá szigorú hagyományok szerint elkészítve. Ezek a szokások elsőre furcsának tűnhetnek, de mindegyik mögött évszázados történetek, helyi legendák és közösségi élmények húzódnak meg.
A kvíz 10 kérdésen keresztül vezet végig a világ karácsonyi térképén. Lesznek könnyebb feladványok, de olyanok is, amelyeknél szinte biztosan felkiáltasz majd: „Ezt tényleg nem tudtam!” A játék célja nemcsak a pontgyűjtés, hanem az is, hogy rácsodálkozzunk arra, milyen sokszínűen ünnepel az emberiség.
Akár karácsonyi vacsora után, akár egy hideg téli délutánon töltöd ki, a kvíz remek alkalom arra, hogy tanulj valami újat, és közben jól szórakozz. Vajon hány kérdésre tudod a helyes választ? Teszteld magad, nevess a meglepetéseken, és fedezd fel, mennyire más – mégis mennyire ismerős – a karácsony a világ különböző pontjain.
1. Melyik országban érkezik a „Mikulás” gyakran kamionnal?
2. Hol hozza az ajándékokat egy boszorkányszerű alak, La Befana?
3. Melyik országban számít hagyományos karácsonyi ételnek a rántott ponty?
4. Hol nem bontanak ajándékot december 24-én vagy 25-én, hanem január 6-án?
5. Melyik országban rejtik el a karácsonyi uborkadíszt a fán?
6. Hol számít hagyománynak, hogy karácsonykor 12 különböző ételt szolgálnak fel?
7. Melyik országban esznek hagyományosan KFC-s csirkét karácsonykor?
8. Hol jár a Mikulás rénszarvas helyett kecskén a néphagyomány szerint?
9. Melyik országban készítenek karácsonyra csokoládéból készült fatörzstortát (Bûche de Noël)?
10. Hol hagynak cipőt vagy zoknit az ajtó előtt ajándék reményében?
