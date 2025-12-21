RETRO RÁDIÓ

Kvíz: Mennyire ismered a világ karácsonyi szokásait?

A karácsonyi szokások világszerte sokkal változatosabbak és meglepőbbek, mint elsőre gondolnánk. Ebben a kvízben most próbára teheted a tudásod, és felfedezheted a világ legfurcsább ünnepi hagyományait.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 12:30
kvíz felnőtteknek kvíz est kvíz gyerekeknek

A karácsonyt sokan egységes, mindenhol hasonló ünnepnek képzeljük el: feldíszített fenyőfa, ajándékok, ünnepi vacsora és meghitt családi pillanatok. Valójában azonban a világ különböző pontjain egészen meglepő és olykor kifejezetten különös hagyományok kapcsolódnak az év legszebb ünnepéhez. Kvízünkben most ezek közül válogattunk, hogy próbára tegyük a tudásodat – és közben garantáltan mosolyt csaljunk az arcodra.

kvíz
Kvíz a karácsonyról. Vajon kitalálod az összeset? (Fotó: Pexels, illusztráció)

Karácsonyi kvíz - ezt találd ki!

Tudtad például, hogy van olyan ország, ahol a Mikulás nem rénszarvasok húzta szánon érkezik, hanem kamionnal? Máshol egy boszorkányszerű alak hozza az ajándékokat a gyerekeknek, míg egyes helyeken nem pulyka vagy bejgli kerül az asztalra, hanem hal, méghozzá szigorú hagyományok szerint elkészítve. Ezek a szokások elsőre furcsának tűnhetnek, de mindegyik mögött évszázados történetek, helyi legendák és közösségi élmények húzódnak meg.

A kvíz 10 kérdésen keresztül vezet végig a világ karácsonyi térképén. Lesznek könnyebb feladványok, de olyanok is, amelyeknél szinte biztosan felkiáltasz majd: „Ezt tényleg nem tudtam!” A játék célja nemcsak a pontgyűjtés, hanem az is, hogy rácsodálkozzunk arra, milyen sokszínűen ünnepel az emberiség.

Akár karácsonyi vacsora után, akár egy hideg téli délutánon töltöd ki, a kvíz remek alkalom arra, hogy tanulj valami újat, és közben jól szórakozz. Vajon hány kérdésre tudod a helyes választ? Teszteld magad, nevess a meglepetéseken, és fedezd fel, mennyire más – mégis mennyire ismerős – a karácsony a világ különböző pontjain.

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik országban érkezik a „Mikulás” gyakran kamionnal?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Hol hozza az ajándékokat egy boszorkányszerű alak, La Befana?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik országban számít hagyományos karácsonyi ételnek a rántott ponty?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Hol nem bontanak ajándékot december 24-én vagy 25-én, hanem január 6-án?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik országban rejtik el a karácsonyi uborkadíszt a fán?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Hol számít hagyománynak, hogy karácsonykor 12 különböző ételt szolgálnak fel?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Melyik országban esznek hagyományosan KFC-s csirkét karácsonykor?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Hol jár a Mikulás rénszarvas helyett kecskén a néphagyomány szerint?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Melyik országban készítenek karácsonyra csokoládéból készült fatörzstortát (Bûche de Noël)?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Hol hagynak cipőt vagy zoknit az ajtó előtt ajándék reményében?

 

 

 

