Karácsonyi nyitvatartás: így mehetsz majd a boltokba

Ha valamit elfelejtesz megvásárolni, ne ess pánikba! Ez lesz 2025 karácsonyi nyitvatartás.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.21. 10:00
nyitvatartás karácsony üzlet

Ha az utolsó pillanatra hagytad a bevásárlást, megmutatjuk, melyik üzletláncnál találhatsz nyitva december 24-én is. Ne feledd, hogy az ünnepi nyitvatartás lánctól és akár boltontként is változhat! Ez lesz 2025 karácsonyi nyitvatartás.

karácsonyi nyitvatartás
Ez lesz 2025 karácsonyi nyitvatartás. / Fotó: Mediaworks archívum

Karácsonyi nyitvatartás

Lidl 

  • December 23.: karácsony előtt meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat (sok helyen akár 22:00-ig).
  • December 24-26.: minden üzlet zárva tart,
  • December 27-én (szombat) a megszokott nyitvatartással üzemelnek.

Aldi 

  • December 24.: minden Aldi délig (12:00-ig) tart nyitva; friss árut is szállítanak ezen a napon.
  • December 25-26.: minden üzlet zárva,
  • December 27.: már a megszokott, szombati nyitvatartással üzemelnek.

Penny 

  • December 18-23.: a Penny üzletek meghosszabbított nyitvatartással működnek, jellemzően 21:00-ig.
  • December 24.: az üzletek 12:00-ig várják a vásárlókat,
  • December 25-26.: minden üzlet zárva.
  • December 27.: a szokásos szombati nyitvatartással kezdik a karácsony utáni első napot.

Spar és Interspar 

  • December 20-23.: a Spar és a City Spar szupermarketek többsége 12.20-án legalább 20 óráig tart nyitva, 12.21-én pedig legalább 18 óráig várják a vásárlókat;
  • az Interspar hipermarketek többsége 12.19. és 12.23. között 22 óráig tart nyitva.
  • December 24.: délig (12:00-ig) lesznek nyitva.
  • December 25-26.: minden Spar zárva tart.
  • Decenber 27.: a megszokott szombati nyitvatartással várják a vásárlókat.

Tesco 

  • December 23.: a boltok tovább tartanak nyitva.  
  • December 24.: délig, azaz 12:00-ig várják a vásárlókat.
  • December 25-26.: a Tesco zárva.
  • December 27.: a szombati nyitvatartási rend szerint üzemelnek.

Auchan 

  • December 24.: az üzletek 12:00-ig tartanak nyitva.
  • December 25-26.: valamennyi Auchan áruház zárva tart ezen a két napon.
  • December 27.: már a szokásos, szombati nyitvatartás lép életbe.

CBA 

  • December 24.: a nyitvatartást minden CBA üzlet egyedileg határozza meg.
  • december 25-26.: minden CBA zárva lesz.

(Mindmegette)

