Karácsonyi nyitvatartás: így mehetsz majd a boltokba
Ha valamit elfelejtesz megvásárolni, ne ess pánikba! Ez lesz 2025 karácsonyi nyitvatartás.
Ha az utolsó pillanatra hagytad a bevásárlást, megmutatjuk, melyik üzletláncnál találhatsz nyitva december 24-én is. Ne feledd, hogy az ünnepi nyitvatartás lánctól és akár boltontként is változhat! Ez lesz 2025 karácsonyi nyitvatartás.
Karácsonyi nyitvatartás
Lidl
- December 23.: karácsony előtt meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat (sok helyen akár 22:00-ig).
- December 24-26.: minden üzlet zárva tart,
- December 27-én (szombat) a megszokott nyitvatartással üzemelnek.
Aldi
- December 24.: minden Aldi délig (12:00-ig) tart nyitva; friss árut is szállítanak ezen a napon.
- December 25-26.: minden üzlet zárva,
- December 27.: már a megszokott, szombati nyitvatartással üzemelnek.
Penny
- December 18-23.: a Penny üzletek meghosszabbított nyitvatartással működnek, jellemzően 21:00-ig.
- December 24.: az üzletek 12:00-ig várják a vásárlókat,
- December 25-26.: minden üzlet zárva.
- December 27.: a szokásos szombati nyitvatartással kezdik a karácsony utáni első napot.
Spar és Interspar
- December 20-23.: a Spar és a City Spar szupermarketek többsége 12.20-án legalább 20 óráig tart nyitva, 12.21-én pedig legalább 18 óráig várják a vásárlókat;
- az Interspar hipermarketek többsége 12.19. és 12.23. között 22 óráig tart nyitva.
- December 24.: délig (12:00-ig) lesznek nyitva.
- December 25-26.: minden Spar zárva tart.
- Decenber 27.: a megszokott szombati nyitvatartással várják a vásárlókat.
Tesco
- December 23.: a boltok tovább tartanak nyitva.
- December 24.: délig, azaz 12:00-ig várják a vásárlókat.
- December 25-26.: a Tesco zárva.
- December 27.: a szombati nyitvatartási rend szerint üzemelnek.
Auchan
- December 24.: az üzletek 12:00-ig tartanak nyitva.
- December 25-26.: valamennyi Auchan áruház zárva tart ezen a két napon.
- December 27.: már a szokásos, szombati nyitvatartás lép életbe.
CBA
- December 24.: a nyitvatartást minden CBA üzlet egyedileg határozza meg.
- december 25-26.: minden CBA zárva lesz.
