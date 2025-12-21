Karácsonyi nyitvatartás: így mehetsz majd a boltokba

Ha az utolsó pillanatra hagytad a bevásárlást, megmutatjuk, melyik üzletláncnál találhatsz nyitva december 24-én is. Ne feledd, hogy az ünnepi nyitvatartás lánctól és akár boltontként is változhat! Ez lesz 2025 karácsonyi nyitvatartás.

Karácsonyi nyitvatartás

Lidl

December 23.: karácsony előtt meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat (sok helyen akár 22:00-ig).

December 24-26.: minden üzlet zárva tart,

December 27-én (szombat) a megszokott nyitvatartással üzemelnek.

Aldi

December 24.: minden Aldi délig (12:00-ig) tart nyitva; friss árut is szállítanak ezen a napon.

December 25-26.: minden üzlet zárva,

December 27.: már a megszokott, szombati nyitvatartással üzemelnek.

Penny

December 18-23.: a Penny üzletek meghosszabbított nyitvatartással működnek, jellemzően 21:00-ig.

December 24.: az üzletek 12:00-ig várják a vásárlókat,

December 25-26.: minden üzlet zárva.

December 27.: a szokásos szombati nyitvatartással kezdik a karácsony utáni első napot.

Spar és Interspar

December 20-23.: a Spar és a City Spar szupermarketek többsége 12.20-án legalább 20 óráig tart nyitva, 12.21-én pedig legalább 18 óráig várják a vásárlókat;

az Interspar hipermarketek többsége 12.19. és 12.23. között 22 óráig tart nyitva.

December 24.: délig (12:00-ig) lesznek nyitva.

December 25-26.: minden Spar zárva tart.

Decenber 27.: a megszokott szombati nyitvatartással várják a vásárlókat.

Tesco

December 23.: a boltok tovább tartanak nyitva.

December 24.: délig, azaz 12:00-ig várják a vásárlókat.

December 25-26.: a Tesco zárva.

December 27.: a szombati nyitvatartási rend szerint üzemelnek.

Auchan

December 24.: az üzletek 12:00-ig tartanak nyitva.

December 25-26.: valamennyi Auchan áruház zárva tart ezen a két napon.

December 27.: már a szokásos, szombati nyitvatartás lép életbe.

CBA

December 24.: a nyitvatartást minden CBA üzlet egyedileg határozza meg.

december 25-26.: minden CBA zárva lesz.

