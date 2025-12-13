"Nem lennék itt az apám nélkül" - Egy fiatal lány szíve 7 percre megállt!

Megdöbbentő történetét osztotta meg az a fiatal lány, aki minden előzmény nélkül esett össze a kertjében és megállt a szíve pár percre. A 22 éves lány, Courtney Stocks nagyon megijesztette szüleit, viszont a 40 éves édesapja, Chris Watchorn talpraesettsége megmentette az életét.

A fiatal lány kertészkedés közben hirtelen összeesett, és a szíve 7 percre állt meg / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A fiatal lány családja nagyon aggódott

A lány szíve 7 percig nem vert, mire a mentők kiértek, majd azonnal egy közeli kórházba szállították, a Royal Derby Hospitalba. Az egészséges és fit lány az intenzív osztályon töltött három nap után tudta meg, hogy veleszületett szívbetegsége van. Egy úgynevezett mitrális gyűrű diszjunkciója, ami a szív szerkezeti rendellenességét jelenti, általában hirtelen szívmegálláshoz vezethet.

A kórházba kerülését megelőző hetekben Courtney szívdobogásra és szédülésre panaszkodott, de a tüneteket munkahelyi stressznek tulajdonította. Az orvosok szerint a szívmegállást valószínűleg a stressz váltotta ki, amit a lány a saját kutyakozmetikájának vezetése miatt alakulhatott ki. A lány most arra buzdít másokat, hogy ne hagyják figyelmen kívül az aggasztó tüneteket - írja a The Mirror.

Soha nem volt semmilyen egészségügyi problémám – nem dohányzom, nem használok e-cigarettát, és nem iszom alkoholt. Minden reggel 20 percet sétálok a munkába. Naponta majdnem 10 000 lépést teszek meg. Kutyakozmetikus vagyok, így a munkám fizikailag megerőltető. Korábban semmilyen egészségügyi problémám nem volt, az orvosnál utoljára nyolc éves koromban jártam

- mesél korábbi egészséges életmódjáról Courtney.

Sosem gondoltam volna, hogy valami ennyire súlyos dolog lappang bennem. Nem lennék itt az apám nélkül. Meghaltam volna. Ha bármi jele van annak, hogy valami nincs rendben, ne hagyd figyelmen kívül, még ha a legfittebb és legegészségesebb embernek is tartod magad

- vallja a fiatal lány.