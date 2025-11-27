RETRO RÁDIÓ

Megszakad a szív: Dr. Póka László órákkal felesége elvesztése után hunyt el

Órákkal előtte még feleségét vesztette el. Dr. Póka László egykori triatlonos és öttusázó belehalt a gyászba.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.27. 21:43
Módosítva: 2025.11.27. 21:45
Dr Póka László Magyar Triatlon Szövetség gyász

A Magyar Triatlon Szövetség közölte a szomorú hírt, hogy egy napon hunyt el Dr. Póka László egykori triatlonos, öttusázó, orvos, és a sportág elkötelezett barátja, valamint szeretett felesége, Dr. Póka Lászlóné, akit hosszú évekig lelkiismeretesen ápolt hosszú betegsége során.

Gyertya
Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy elhunyt Dr. Póka László, egykori triatlonos, öttusázó, orvos, és a sportág elkötelezett barátja, valamint szeretett felesége, Dr. Póka Lászlóné.

A Magyar Triatlon Szövetség nevében Kindl Gábor, a Szövetség elnöke, régi barátként az alábbi sorokkal búcsúzik:

„Kedves Laci!

Drága Barátom!

Legutolsó találkozásunkkor, az elköszönéskor már éreztem, hogy talán utoljára beszélgetünk,

mégis váratlanul ért a hír, hogy valóban végleg búcsúztunk akkor egymástól.

Rendkívül fájdalmas a veszteség, amit a halálod jelent. Megnyugvás jelent, hogy szeretett

feleségeddel együtt, egy napon távoztatok, akit súlyos betegsége során évekig ápoltál a rád

jellemző lelkiismeretességgel.

Örülök, hogy ismerhettelek, köszönöm, hogy a barátomnak tudhattalak. Életem egyik

legkedvesebb emléke, hogy együtt lettünk triatlon országos bajnokok 1989-ben,

Kecskeméten.

A szó legnemesebb értelmében voltál SPORTEMBER! Nemcsak a sportpályákon

öttusázóként, triatlonosként és vívóként voltál nagyszerű sportember, de a szakmádban,

orvosként, fül-orr-gégészként is rendkívüli alázattal, végtelen segítőkészséggel, felkészülten,

lelkiismeretes odaadással, önzetlenül, szerényen gyógyítottad a betegek testét és

barátságos, empatikus szavakkal a lelkét is. Köszönöm, hogy nekem is segítettél kigyógyulni a

krónikus betegségből, és nem egy családtagom gyógyulását is segítetted megszámlálhatatlan

alkalommal.

A magam nevében és a Magyar Triatlon Szövetség elnökeként is téged állítalak példaképként

a mai és jövőbeni triatlonosok számára, de igazából valamennyi ember számára.

Tisztelettel:

Gábor”

Őszinte részvétünk a családnak és mindazoknak, akik szerették őket.

Emléketek megőrizzük.

– írta a Magyar Triatlon Szövetség a közösségi oldalán.


 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu