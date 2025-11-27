Megszakad a szív: Dr. Póka László órákkal felesége elvesztése után hunyt el
Órákkal előtte még feleségét vesztette el. Dr. Póka László egykori triatlonos és öttusázó belehalt a gyászba.
A Magyar Triatlon Szövetség közölte a szomorú hírt, hogy egy napon hunyt el Dr. Póka László egykori triatlonos, öttusázó, orvos, és a sportág elkötelezett barátja, valamint szeretett felesége, Dr. Póka Lászlóné, akit hosszú évekig lelkiismeretesen ápolt hosszú betegsége során.
Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy elhunyt Dr. Póka László, egykori triatlonos, öttusázó, orvos, és a sportág elkötelezett barátja, valamint szeretett felesége, Dr. Póka Lászlóné.
A Magyar Triatlon Szövetség nevében Kindl Gábor, a Szövetség elnöke, régi barátként az alábbi sorokkal búcsúzik:
„Kedves Laci!
Drága Barátom!
Legutolsó találkozásunkkor, az elköszönéskor már éreztem, hogy talán utoljára beszélgetünk,
mégis váratlanul ért a hír, hogy valóban végleg búcsúztunk akkor egymástól.
Rendkívül fájdalmas a veszteség, amit a halálod jelent. Megnyugvás jelent, hogy szeretett
feleségeddel együtt, egy napon távoztatok, akit súlyos betegsége során évekig ápoltál a rád
jellemző lelkiismeretességgel.
Örülök, hogy ismerhettelek, köszönöm, hogy a barátomnak tudhattalak. Életem egyik
legkedvesebb emléke, hogy együtt lettünk triatlon országos bajnokok 1989-ben,
Kecskeméten.
A szó legnemesebb értelmében voltál SPORTEMBER! Nemcsak a sportpályákon
öttusázóként, triatlonosként és vívóként voltál nagyszerű sportember, de a szakmádban,
orvosként, fül-orr-gégészként is rendkívüli alázattal, végtelen segítőkészséggel, felkészülten,
lelkiismeretes odaadással, önzetlenül, szerényen gyógyítottad a betegek testét és
barátságos, empatikus szavakkal a lelkét is. Köszönöm, hogy nekem is segítettél kigyógyulni a
krónikus betegségből, és nem egy családtagom gyógyulását is segítetted megszámlálhatatlan
alkalommal.
A magam nevében és a Magyar Triatlon Szövetség elnökeként is téged állítalak példaképként
a mai és jövőbeni triatlonosok számára, de igazából valamennyi ember számára.
Tisztelettel:
Gábor”
Őszinte részvétünk a családnak és mindazoknak, akik szerették őket.
Emléketek megőrizzük.
– írta a Magyar Triatlon Szövetség a közösségi oldalán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre