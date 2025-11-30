RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Nekünk Magyarország érdeke az első! - Videó

Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 14:45
Orbán Viktor Háborúellenes Gyűlés beszéd

Ahogy arról már beszámoltunk, a minap a Háborúellenes Gyűlés második állomását Nyíregyházán tartották, ahol beszédet mondott Gulyás Gergely, valamint Orbán Viktor is. A kormányfő a közösségi oldalán most ismét egy fontos részt mutatott meg a felszólalásából.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

Nekünk Magyarország érdeke az első!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Top hírek

