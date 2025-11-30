- A következő hónapokban is ki kell állni a magyar hazáért!
Orbán Viktor: Nekünk Magyarország érdeke az első! - Videó
Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök.
Ahogy arról már beszámoltunk, a minap a Háborúellenes Gyűlés második állomását Nyíregyházán tartották, ahol beszédet mondott Gulyás Gergely, valamint Orbán Viktor is. A kormányfő a közösségi oldalán most ismét egy fontos részt mutatott meg a felszólalásából.
Nekünk Magyarország érdeke az első!
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
