Orbán Viktor: Nekünk Magyarország érdeke az első! - Videó

Ahogy arról már beszámoltunk, a minap a Háborúellenes Gyűlés második állomását Nyíregyházán tartották, ahol beszédet mondott Gulyás Gergely, valamint Orbán Viktor is. A kormányfő a közösségi oldalán most ismét egy fontos részt mutatott meg a felszólalásából.

Orbán Viktor Fotó: MW

Nekünk Magyarország érdeke az első!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.