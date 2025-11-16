RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Magyarországon van az egyik legstabilabb és leghatékonyabb kormányzás Európában

A politikai és kormányzati rendszernek a szabadságra kell épülnie, és Magyarországon van az egyik legstabilabb és leghatékonyabb kormányzás Európában – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök abban az interjúban, amelyet Mathias Döpfnernek, az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának adott szombaton.

2025.11.16.
„Olyan megoldást keresek, hogyan lehet megerősíteni a demokráciát, nem pedig lecserélni” – mondta az interjúban Orbán Viktor, amely Mathias Döpfner YouTube csatornáján látható. 

A nemzeti szuverenitás a legfontosabb európai érték

A miniszterelnök úgy vélte, Brüsszel meg akarja változtatni a kormányt Magyarországon, és kijelentette: Magyarország szeretné megreformálni az EU-t, de soha nem fogja elhagyni, hiszen a nyugati keresztény kultúra része - írja a Magyar Nemzet.

A legfontosabb európai értéknek a miniszterelnök a nemzeti szuverenitást nevezte. 

Meg kell találni azt a rendszert, amelyben az EU-tagországok a legjobban együtt tudnak működni, mert a jelenlegi nem működik. El kell érni a hatalmi struktúra átalakulását, és ebben szerinte vezető szerepet kell játszaniuk a patriótáknak. Orbán Viktor csalódásnak nevezte, hogy Európa tönkreteszi saját versenyképességét. 

Arra a kérdésre, hogy mi lesz a legfontosabb téma a magyar választási kampányban, szintén azt válaszolta: a szuverenitás. 

Hozzátette, hogy az általa vezetett modern keresztény kormány kihívóit Brüsszelben finanszírozzák. 

A migrációról szólva Orbán Viktor kifejtette, hogy Magyarország maga szeretné eldönteni, kiket enged be, kivel akar együtt élni. 

„Ha nem keresztényeket engednek be nagy számban egy keresztény országba, az hatással van a demokráciára is” – emelte ki. 

Magyarország megállította az illegális migrációt, és ezért Brüsszel még meg is büntette 

– emlékeztetett, hangsúlyozva, hogy Magyarországon is vannak vendégmunkások.

Az ukrajnai háborúról úgy vélekedett, hogy nagyon közel vagyunk a békéhez. Ehhez elsősorban egységes transzatlanti álláspontra lenne szükség

– tette hozzá. 

A miniszterelnök irreálisnak nevezte, hogy az EU hatalmas összegekkel támogat egy olyan országot, amely nem fogja megnyerni a háborút, miközben ott  magas szintű a korrupció, és – jegyezte meg – mindemellett nincs pénz az uniós versenyképesség növelésére. 

Ha Európa közös álláspontra jutna az amerikaiakkal, az megkönnyítené a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokat is

– vélekedett. 

