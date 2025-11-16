Orbán Viktor: Magyarországon van az egyik legstabilabb és leghatékonyabb kormányzás Európában

„Olyan megoldást keresek, hogyan lehet megerősíteni a demokráciát, nem pedig lecserélni” – mondta az interjúban Orbán Viktor, amely Mathias Döpfner YouTube csatornáján látható.

A nemzeti szuverenitás a legfontosabb európai érték

A miniszterelnök úgy vélte, Brüsszel meg akarja változtatni a kormányt Magyarországon, és kijelentette: Magyarország szeretné megreformálni az EU-t, de soha nem fogja elhagyni, hiszen a nyugati keresztény kultúra része - írja a Magyar Nemzet.

A legfontosabb európai értéknek a miniszterelnök a nemzeti szuverenitást nevezte.

Meg kell találni azt a rendszert, amelyben az EU-tagországok a legjobban együtt tudnak működni, mert a jelenlegi nem működik. El kell érni a hatalmi struktúra átalakulását, és ebben szerinte vezető szerepet kell játszaniuk a patriótáknak. Orbán Viktor csalódásnak nevezte, hogy Európa tönkreteszi saját versenyképességét.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz a legfontosabb téma a magyar választási kampányban, szintén azt válaszolta: a szuverenitás.

Hozzátette, hogy az általa vezetett modern keresztény kormány kihívóit Brüsszelben finanszírozzák.

A migrációról szólva Orbán Viktor kifejtette, hogy Magyarország maga szeretné eldönteni, kiket enged be, kivel akar együtt élni.

„Ha nem keresztényeket engednek be nagy számban egy keresztény országba, az hatással van a demokráciára is” – emelte ki.

Magyarország megállította az illegális migrációt, és ezért Brüsszel még meg is büntette

– emlékeztetett, hangsúlyozva, hogy Magyarországon is vannak vendégmunkások.

Az ukrajnai háborúról úgy vélekedett, hogy nagyon közel vagyunk a békéhez. Ehhez elsősorban egységes transzatlanti álláspontra lenne szükség

– tette hozzá.

A miniszterelnök irreálisnak nevezte, hogy az EU hatalmas összegekkel támogat egy olyan országot, amely nem fogja megnyerni a háborút, miközben ott magas szintű a korrupció, és – jegyezte meg – mindemellett nincs pénz az uniós versenyképesség növelésére.

Ha Európa közös álláspontra jutna az amerikaiakkal, az megkönnyítené a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokat is

– vélekedett.