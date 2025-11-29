RETRO RÁDIÓ

Moszkvából Nyíregyházára: Orbán Viktor egy percet sem pihen

Orbán Viktort Moszkvából egyenesen Nyíregyházára vitte az út.

Létrehozva: 2025.11.29. 07:09
Orbán Viktor pénteken Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin elnökkel. Ám egy percet sem pihenhet, ugyanis szombaton a második Háborúellenes gyűlést tartják Nyíregyházán, amelyen a miniszterelnök is részt vesz.

"Tegnap hosszú napunk volt. Moszkvából egyenesen Nyíregyházára vitt az út. 

Új helyzet van. Miközben a brüsszeliek egymást túllicitálva vágják maguk alatt a fát, mi az évek alatt következetesen felépített és megőrzött kapcsolatainkat az elmúlt napokban két fő cél érdekében kamatoztattuk.

Egyrészt, hogy mentesítsük magunkat a Magyarország működésére veszélyt jelentő intézkedések alól. Ezt három héttel ezelőtt sikerült elérnünk, amikor Washingtonban Trump elnök úrral megállapodtunk, hogy Magyarország felmentést kap az orosz energiaszektort sújtó amerikai szankciók alól. Láttuk Szerbiában, mi történik ott, ahol ezek a szankciók életbe lépnek. 

A második feladatunk, hogy továbbra is megfizethető áron biztosítsuk a magyar családok és vállalatok számára az energiát. Ezt tárgyaltuk ki sikerrel tegnap Moszkvában" - áll Orbán Viktor legfrissebb Facebook-bejegyzésében.

