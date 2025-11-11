Márton nap: ezért szokás ma libát enni

Szent Márton napját már a rómaiak is november 11-én ünnepelték. Ez a nap volt ugyanis a tél első napja, ilyenkor az új termésből és új borból lakomát tartottak, hogy jövőre is jó termés legyen. A lakoma része volt a lúd is, vagyis Mars isten madara, ami latinul avis Matis. Ebből később pogány állatvágási ünnep lett, és így kerülhetett be a keresztény naptárba Márton madarának ünnepeként. A libaevés másik oka az lehet, hogy amikor Szent Mártont püspökké akarták szentelni, a küldöttek elől a ludak óljába bújt, akik gágogásukkal lebuktatták, így 371-ben Márton végül püspök lett.

A Márton napi lúd fogyasztásának hagyománya évszázados. Fotó: Nemeth Andras Peter / Mediaworks archívum

Egy népszerű kereskedelmi ünnep is van ma

Az 1990-es évek elején 4 egyetemista fiú találta ki az egyedülállók (szinglik) napját, ami azért épp november 11-én van, mert a sok egyes (11.11.) első ránézésre egy csapat egyedülállóra emlékeztet. Ekkor még Bachelors’ Day-nek, azaz agglegények napjának hívták. Később ezen a napon bulikat is szerveztek az egyetemeken, ahol az egyedülállók ismerkedhettek, így lett november 11-e Single’s Day, vagyis szinglik napja. A ma már Double 11 (dupla tizenegy) névre hallgató „ünnep” azóta hasonló átalakuláson ment át, mint például a Valentin nap. A kezdetben emberi kapcsolatokról szóló ünnep ma már a világ egyik legnagyobb internetes kiárusítása lett. A szinglik napja ugyanis jelenleg az első az év végi nagy leárazások napjai közül. Ezt követi majd nem sokkal a Black Friday.

Ezen a napon állapodtak meg az első világháborúban a fegyverszünetről

Ez a nap a Fegyverszünet Napja a megállapodás emlékére. Az iratot egy vasúti kocsiban írták alá 1918. november 11-én 11 órakor, ekkor értek véget hivatalosan a harccselekmények a nyugati fronton. A háborús cselekmények ugyanakkor még nem értek véget aznap teljesen Oroszország és a volt Oszmán Birodalom területén.

234 éve született Katona József

Katona József Kecskeméten született 1791. november 11-én. 1802-től a pesti és kecskeméti piaristáknál tanult, 1807-től a filozófiai osztályokat Szegeden és Pesten, 1810-től a jogot Pesten végezte. 1811–13-ban műkedvelő színészként, fordítóként és íróként részt vett a pesti színtársulat munkájában. Később egy pesti ügyvédi irodákban dolgozott. 1820. január 1-jén önálló irodát nyitott, 1826. november 1-jén főügyésszé választották. 1815-ben írta fő művének első változatát, Bánk-bán Magyar Ország Nádor Ispánya címmel. A Bánk-bán a XIX. századi magyar irodalom három nagy drámájának egyike, lassan jutott elismeréshez, mígnem 1848. március 15-én műsorra tűzték.