Idén is Libabőr - Márton-napi gasztronómia és az újbor ünnepe országszerte

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 10:20
gasztronómia Márton-nap hagyomány fesztivál

Idén is megrendezésre kerül a két éve debütált Libabőr Fesztivál, amely november 1-17. között várja a látogatókat országszerte, változatos programokat és kedvezményeket kínálva a gasztronómia és a borok iránt érdeklődő közönségnek.

 

Az újbor ünnepe és a Márton-nap kapcsolata évszázados hagyományokra nyúlik vissza. A népi megfigyelés szerint a szüretet követően általában Márton napjára erjedtek ki az új borok, innen ered a libaételek és az újborok párosítása. A két hagyományt együtt éltető fesztiválhoz számos borászat, étterem és más vendéglátóhely csatlakozott idén is. A résztvevő helyszínek és programok teljes kínálata, valamint a kedvezmények listája a libabor.hu oldalon található, ahol régiók és programtípusok szerint is kereshető az országos kínálat.

A Libabőr számos izgalmas programot és lehetőséget kínál a borkedvelők és a gasztronómia szerelmesei számára, egy közös országos élményláncolatot alkotva. A közel száz borászat és vendéglátóhely újbor kóstolóval, libás menüsorokkal, helyi rendezvényekkel és különféle kedvezményekkel várja az érdeklődőket, akik megízlelhetik az idei évjárat legjobb újborait tökéletes ételpárok kíséretében.

A Libabőr célja, hogy az őszi gasztronómiai időszak egyik kiemelkedő élményévé váljon, amely nemcsak a finom borokról és libás fogásokról szól, hanem a közösségi élményekről is – minden generáció számára. A programsorozat nem csak a felnőtteket várja, a gyermekek számára is olyan izgalmas programokat kínál, mint a Libafuttató verseny, a lámpásfelvonulás vagy a különféle kézműves foglalkozások.

