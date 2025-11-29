Sokkoló videóban ismertette a Tisza Párt megszorítási csomagját Hidvéghi Balázs, aki azt is elárulta: egy héttel meghosszabbították a Nemzeti konzultáció határidejét.

Fotó: Bruzák Noémi

"Az elmúlt napokban kiderült: a Tisza Párt brutális adóemelési és megszorítási csomagot készített elő. Egy igazi radikális, baloldali megszorító csomagot. A lakosságnak 1300 milliárdos megszorítást, a vállalkozásoknak 3700 milliárdos adóbeszedést készítettek elő. Ez mindenkit érintene, a családoktól a dolgozókon és vállalkozókon át a nyugdíjasokig mindenkit egyaránt.

A Tisza adóemelési tervei miatt még fontosabb a Nemzeti Konzultáció. Ezért úgy döntöttünk, hogy a határidőt egy héttel meghosszabbítjuk, december 7-ig, hogy minél többen tiltakozhassanak az adóemelések ellen.

Hiszen a konzultációt épp azért indítottuk el, hogy nemet mondjunk Brüsszel háborús terveire, és az általuk elvárt adóemelésekre. Brüsszel ugyanis erős nyomást gyakorol, hogy támogassuk az ukrán háború finanszírozását, és ehhez adóemeléseket vár el tőlünk. A nemzeti kormány erre mindig nemet mondott, és továbbra is nemet mondunk.

Ezért szeretné Brüsszel, hogy inkább egy bábkormány kerüljön hatalomra. Egy olyan, amely kész támogatni a háborút, és a pénzt beszedni a háborús tervekhez. A TISZA megszorító csomagja bizonyítja, hogy ők készek a pénz behajtására. Az adóemelési terveik már el is készültek. Adóemelést készítettek elő a dolgozóknak. Az szja-t 22 és 33 százalékra emelnék. Adóemelést készítettek elő a gyermekes családoknak, megszüntetnék a családi adókedvezményeket. Adóemelést készítettek elő a vállalkozásoknak. 3700 milliárd forintot szednének be tőlük válogatott módszerekkel. Adóemelést készítettek elő a nyugdíjasoknak, 20 százalékos nyugdíjadót vezetnének be. Új adókkal és járulékokkal terhelnék a munkavállalókat és a munkáltatókat, és megadóztatnák az ingatlantulajdonosokat és az autósokat is. Senki sem úszná meg az adóemeléseket. Arra kérek mindenkit, tiltakozzunk az adóemelések ellen! Töltsük ki a Nemzeti Konzultációt!"