Megszólalt a több évig Németországban élő olvasó: ezt jelentené számára a Tisza-adó
Bombaként robbant kedden a Tisza Párt gazdaságpolitikai terve. Kiderült, miről hallgatott eddig a Tisza mélységesen: brutális adóemelések, ebadó, 32%-os autóadó és többkulcsos adózás. De mi a véleménye mind erről az embereknek? A Ripost olvasója, Alex elmondta, számára mit jelentene, ha bekövetkezne a Tisza terve.
A keddi napon kiszivárgott egy több száz oldalas dokumentum, ami a Tisza Párt gazdaságpolitikai terveit mutatja be. Nem csoda, hogy a Tisza eddig mélységesen hallgatott arról, hogy megválasztása esetén hogyan kormányozná az országot, sőt még a jelöltjeit, illetve jelölt-jelöltjeit is letiltotta a válaszadásról. A most napvilágot látott tervezettel ugyanis nem vívják ki túl sok ember szimpátiáját. A dokumentum brutális adóemelésekről és új, egészen hajmeresztő adónemek bevezetéséről szól, úgy, mint: az SZJA 22-33%-ra emelése, a családi adókedvezmények 30%-os csökkentése, de szól arról is, hogy privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert, illetve magasabb adót vetnének ki az autókra, sőt még a kutyák és a macskák után is fizetni kellene. De mi a véleménye erről az embereknek?
Alex 7 éven át élt Németországban, tavaly költözött haza Magyarországra. Pont azért, mert Németországgal szemben Magyarország szerinte egy sokkal élhetőbb irányba tart. Már ha nem kerül kormányra a Tisza. A kedden kiszivárgott tiszás dokumentum alapján ugyanis Alexnak is jóval több adót kellene fizetnie. Többek között az autója, a kutyái, és a macskája után is.
Hajmeresztő adóemelésre készül a Tisza
A dokumentum szerint a Tisza Párt 32%-os ÁFÁ-t vetne ki az 1600 köbcentinél nagyobb autókra. Alex egy 2200 köbcentis Mercedes-t vezet, ami az égetőmotor űrtartalmát jelöli. Csak egy kis viszonyítás: a legközkedveltebb, legstrapabíróbb modellek általában 1,9 literesek. Ezek az autók már mind a Tisza Párt adóemelése alá esnének. Ráadásul az adóemelés az autóalkatrészekre is kiterjedne, így a szervizeltetés is jóval többe kerülne.
Szerintem ez nagyon visszavetné az emberek autóvásárlási kedvét, vagy maximum csak nagyon a legalját tudnák megvenni. Évről-évre fejlődik az autógyártás is, mindig egyre jobbak és egyben környezetkímélőbbek lesznek a modellek, de ha közben ennyivel felmegy az áruk, akkor hiába, nem tudod megvásárolni azokat. Vagy nagyon elhasznált autókkal fogunk járkálni, mert össze lesznek barkácsolva tök hanyag módon, vagy prémium árat kell fizetnünk egy középkategóriás alkatrészért is. Nyilván én is be tudom kábelkötözőzni, vagy szilikonozni azt, ami majd elromlik és aminek az alkatrésze a többszörösébe fog kerülni, mint most de nem vagyok benne biztos, hogy ez célravezető lenne
— fejtette ki véleményét a Ripostnak a fiatal, 31 éves férfi.
Kisállat tulajdonosok figyelem: a Tisza szerint jöhet az ebadó
Alexnak két kutyája és egy macskája is van. Ez azt jelenti, hogy éves szinten háromszor 18 ezer forint, vagyis 54 ezer forint adót kellene befizetnie utánuk, de ez még nem minden, hiszen a Tisza terve szerint drágulna a táp, az alom és minden kisállat-tartás körüli költség. Németországban már létezik ez az adónem, nem kizárt, hogy a Tisza tőlük kölcsönözte az ötletet.
Németországban számtalanszor tapasztaltam, hogy azok a családok, akik kevésbé élnek jól, nem tudták kifizetni az ebadót, ezért az állataikat kitették valahova a határba. Már így is nagyon sok a kóbor, gazdátlan állat Magyarországon. Tudom, mert én is járok ki a helyi menhelyre önkénteskedni. Attól félek, hogy ha ezt bevezeti a Tisza, akkor még több kutya és macska kerül majd utcára
— vélekedett Alex.
Ugyanazért a munkáért kevesebb fizetés
A dokumentumból az is kiderül, hogy a Tisza az egykulcsos adó helyett többkulcsos adót vezetne be, illetve megemelné a kis- és középvállalkozások társasági adóját is. Ez az jelenti, hogy a magasabb munkabér vagy bevétel esetén a kivetett adó is több lenne. Alex ezzel kapcsolatban is megosztott néhány gondolatot:
Németországban hét éven át egy hotelt üzemeltettem. Őszintén bevallom, amikor jól ment az adott év, akkor elkezdtem plusz kiadásokon törni a fejem, csak azért, hogy az év végén maradjon alacsonyabb sávban a profit. Az a profit, amiből már az év során egyébként minden adót befizettem. Szerintem a többkulcsos adózás egy nagyon erősen demotiváló rendszer
— zárta gondolatait Alex.
