Megszólalt a több évig Németországban élő olvasó: ezt jelentené számára a Tisza-adó

A keddi napon kiszivárgott egy több száz oldalas dokumentum, ami a Tisza Párt gazdaságpolitikai terveit mutatja be. Nem csoda, hogy a Tisza eddig mélységesen hallgatott arról, hogy megválasztása esetén hogyan kormányozná az országot, sőt még a jelöltjeit, illetve jelölt-jelöltjeit is letiltotta a válaszadásról. A most napvilágot látott tervezettel ugyanis nem vívják ki túl sok ember szimpátiáját. A dokumentum brutális adóemelésekről és új, egészen hajmeresztő adónemek bevezetéséről szól, úgy, mint: az SZJA 22-33%-ra emelése, a családi adókedvezmények 30%-os csökkentése, de szól arról is, hogy privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert, illetve magasabb adót vetnének ki az autókra, sőt még a kutyák és a macskák után is fizetni kellene. De mi a véleménye erről az embereknek?

A Tisza Párt az 1600 köbcenti feletti autókra plusz adót vetne ki, az adóemelés Alexot is negatívan érintené, mivel az ő kocsija 2200 köbcentis

Fotó: Beküldött

Alex 7 éven át élt Németországban, tavaly költözött haza Magyarországra. Pont azért, mert Németországgal szemben Magyarország szerinte egy sokkal élhetőbb irányba tart. Már ha nem kerül kormányra a Tisza. A kedden kiszivárgott tiszás dokumentum alapján ugyanis Alexnak is jóval több adót kellene fizetnie. Többek között az autója, a kutyái, és a macskája után is.

Hajmeresztő adóemelésre készül a Tisza

A dokumentum szerint a Tisza Párt 32%-os ÁFÁ-t vetne ki az 1600 köbcentinél nagyobb autókra. Alex egy 2200 köbcentis Mercedes-t vezet, ami az égetőmotor űrtartalmát jelöli. Csak egy kis viszonyítás: a legközkedveltebb, legstrapabíróbb modellek általában 1,9 literesek. Ezek az autók már mind a Tisza Párt adóemelése alá esnének. Ráadásul az adóemelés az autóalkatrészekre is kiterjedne, így a szervizeltetés is jóval többe kerülne.

Szerintem ez nagyon visszavetné az emberek autóvásárlási kedvét, vagy maximum csak nagyon a legalját tudnák megvenni. Évről-évre fejlődik az autógyártás is, mindig egyre jobbak és egyben környezetkímélőbbek lesznek a modellek, de ha közben ennyivel felmegy az áruk, akkor hiába, nem tudod megvásárolni azokat. Vagy nagyon elhasznált autókkal fogunk járkálni, mert össze lesznek barkácsolva tök hanyag módon, vagy prémium árat kell fizetnünk egy középkategóriás alkatrészért is. Nyilván én is be tudom kábelkötözőzni, vagy szilikonozni azt, ami majd elromlik és aminek az alkatrésze a többszörösébe fog kerülni, mint most de nem vagyok benne biztos, hogy ez célravezető lenne

— fejtette ki véleményét a Ripostnak a fiatal, 31 éves férfi.