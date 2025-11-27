Szinte alig van különbség a Tisza megszorításai és a Bokros-csomag között

1995. március 12-én este meghirdetett Bokros-csomag részleteire sokan nem emlékeznek már, és napjainkra számos olyan választópolgár van, aki akkor még meg sem született, vagy nagyon kicsi gyermek volt 30 évvel ezelőtt. A megszorító csomagot, amelynek bizonyos részletei kísértetiesen hasonlítanak a Tisza gazdasági tervezetéhez, 1995 február-márciusában az MSZP-SZDSZ koalíció támogatta, miközben a Horn-kormány tagjai folyamatosan tagadták annak a tervét.

A Bokros-csomag és a Tisza megszorításai

A tegnap nyilvánosságra került többszáz oldalas dokumentum több pontja megegyezik a Bokros-csomag megszorító intézkedéseivel. A Tisza gazdasági tervezete szerint ugyanis hasonló gazdasági megszorításokat vinnének véghez Magyar Péterék, mint azt tették 1995-ben. Sőt, korábban a Tisza Párt alelnöke, Forsthoffer Ágnes a Bokros-csomagot dicsőítette. Ezért sem lehet véletlen, hogy a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címen közzétett dokumentum olvasása során olyan érzése lehet mindenkinek, mintha a Bokros-csomag modern verziójának leirata lenne a papíron.

A Bokros-csomag intézkedései közé tarozott, hogy az állami vállalatoknál és a költségvetési szerveknél befagyasztották a béreket. Hasonlóan járna el a Tisza párt is. Ugyan ők nem a bérek befagyasztását tervezik, hanem egy ahhoz hasonlóan rossz intézkedést vezetnének be. Még pedig egy sor adót vetnének ki a tőkejövedelmekre. Valamint a munkáltatókat sem kímélnék, mivel gyökeresen átalakítaná a járulékfizetési rendszert. Tehát megszűnne a munkáltatók által fizetett 13 százalékos SZOCHO, helyette pedig négy új típusú járulékot vezetnének be. Az új terhek pedig a következőek lennének:

Egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulék: 5 százalék,

Szolidaritási nyugdíjjárulék: 2,5 százalék,

Szolidaritási egészségügyi járulék: bruttó egymillió forintig 2 százalék, afölött 4 százalék,

Szakképzési hozzájárulás: 1,5 százalék.

A Tisza a TB-rendszert is átalakítaná, szinte ugyanúgy ahogy azt Bokros Lajosék tették 30 évvel ezelőtt. A tervezet szerint megszűnne a jelenlegi, állami alapú társadalombiztosítási modell, a 18,5 százalékos járulék helyét pedig kötelező magánbefizetések vennék át. Ez ismét egy olyan intézkedés lenne, ami a 90-es évek közepét idézi, mivel akkor eltörölték a fogmegtartó (pl. tömés, gyökérkezelés) tb-vel történő ingyenességét és csökkentették azok körét akik táppénzre lehetnek jogosultak. Valamint a honoráriumokra 44%-os tb járulékot vetettek ki. Emellett csökkentették a gyógyszerek költségvetési támogatását is.