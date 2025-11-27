Szinte alig van különbség a Tisza megszorításai és a Bokros-csomag között
Három évtized telt el azóta, hogy 1995. március 12-én bejelentették a rendszerváltás utáni Magyarország legdrámaibb hatású megszorítócsomagját. A Bokros-csomag, emléke mára sokakban megkopott, viszont a most nyilvánosságra került Tisza gazdaság tervezete azonban kísértetiesen idézi fel a ’95-ös megszorítások világát, hiszen számos ponton szinte egy az egyben másolja az akkori intézkedéseket.
1995. március 12-én este meghirdetett Bokros-csomag részleteire sokan nem emlékeznek már, és napjainkra számos olyan választópolgár van, aki akkor még meg sem született, vagy nagyon kicsi gyermek volt 30 évvel ezelőtt. A megszorító csomagot, amelynek bizonyos részletei kísértetiesen hasonlítanak a Tisza gazdasági tervezetéhez, 1995 február-márciusában az MSZP-SZDSZ koalíció támogatta, miközben a Horn-kormány tagjai folyamatosan tagadták annak a tervét.
A Bokros-csomag és a Tisza megszorításai
A tegnap nyilvánosságra került többszáz oldalas dokumentum több pontja megegyezik a Bokros-csomag megszorító intézkedéseivel. A Tisza gazdasági tervezete szerint ugyanis hasonló gazdasági megszorításokat vinnének véghez Magyar Péterék, mint azt tették 1995-ben. Sőt, korábban a Tisza Párt alelnöke, Forsthoffer Ágnes a Bokros-csomagot dicsőítette. Ezért sem lehet véletlen, hogy a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címen közzétett dokumentum olvasása során olyan érzése lehet mindenkinek, mintha a Bokros-csomag modern verziójának leirata lenne a papíron.
A Bokros-csomag intézkedései közé tarozott, hogy az állami vállalatoknál és a költségvetési szerveknél befagyasztották a béreket. Hasonlóan járna el a Tisza párt is. Ugyan ők nem a bérek befagyasztását tervezik, hanem egy ahhoz hasonlóan rossz intézkedést vezetnének be. Még pedig egy sor adót vetnének ki a tőkejövedelmekre. Valamint a munkáltatókat sem kímélnék, mivel gyökeresen átalakítaná a járulékfizetési rendszert. Tehát megszűnne a munkáltatók által fizetett 13 százalékos SZOCHO, helyette pedig négy új típusú járulékot vezetnének be. Az új terhek pedig a következőek lennének:
- Egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulék: 5 százalék,
- Szolidaritási nyugdíjjárulék: 2,5 százalék,
- Szolidaritási egészségügyi járulék: bruttó egymillió forintig 2 százalék, afölött 4 százalék,
- Szakképzési hozzájárulás: 1,5 százalék.
A Tisza a TB-rendszert is átalakítaná, szinte ugyanúgy ahogy azt Bokros Lajosék tették 30 évvel ezelőtt. A tervezet szerint megszűnne a jelenlegi, állami alapú társadalombiztosítási modell, a 18,5 százalékos járulék helyét pedig kötelező magánbefizetések vennék át. Ez ismét egy olyan intézkedés lenne, ami a 90-es évek közepét idézi, mivel akkor eltörölték a fogmegtartó (pl. tömés, gyökérkezelés) tb-vel történő ingyenességét és csökkentették azok körét akik táppénzre lehetnek jogosultak. Valamint a honoráriumokra 44%-os tb járulékot vetettek ki. Emellett csökkentették a gyógyszerek költségvetési támogatását is.
A családokat is tönkretették - a Tisza is ezt tervezi
A családokat a szakadékba sodró intézkedések közé tartozott, hogy eltörölték a GYED-et, tehát a gyermekgondozási díjat vették el a gyermeket nevelő családoktól. Nem meglepő, hogy mindez a Tisza tervei között is szerepel. Ha Magyar Péterék kormányra kerülnének, akkor minden bizonnyal eltörölnék a GYED-et, ahogy az a gazdasági tervezetükben is olvasni lehet.
A Bokros-csomag a gyesre, a családi pótlékra és a születési segélyre jogosultak körére is rá tette a kezét. A csomag bevezetése után ezek csak rászorultsági alapon jártak. Ez jelenetős hatással volt a születésszámokra is, ami 1999-ig évről évre csökkenő tendenciát mutatott. Nem mellesleg az sem segített a helyzeten, hogy az Alkotmánybíróság az anyasági és gyermek támogatási juttatását csak az újonnan született gyerekek esetében tartotta alkotmányosnak, az akkor már megszületettekre eltörölte az intézkedést.
A GYED-et és a fogmegtartó kezelések ingyenességét az első Orbán-kormányt állította vissza 2010-ben és azóta pedig egy egyedülálló családtámogatási rendszert épített ki az országban. A Fidesz kormány megduplázta a családi adókedvezmény összegét és a CSED (csecsőgondozási díj) mellett a GYED is SZJA mentes lett.
Nyugdíjkorhatár emelése - ez a Bokros-csomag vagy a Tisza gazdasági tervezete?
Orbán Viktor miniszterelnök többször leszögezte, hogy a kormány célja az a nyugdíjak vásárlóértékének megtartatása és az idősek megbecsülése. Ennek kellene az egyik legfontosabbnak lennie minden politikus számára, aki kormányzásra készül. Azonban a miniszterelnök szavaira semmilyen módon nem hallgatnak a Tisza emberei, akik a nyugdíjkorhatár emelése mellett az özvegyi nyugdíjat is megadóztatnák.
Ugyan nem a gazdasági tervezetben szerepel, de Magyar Péter emberei, köztük Simonovits András több ízben azt fejtegette, hogy meg kellene emelni a nyugdíjkorhatárt, valamint a NŐK40 korkedvezményes nyugdíjrendszert is el kellene törölni. Ez ismét csak egy igazi balos tempó, ugyanis a 95-ös megszorító csomagnak is volt egy ilyen pontja, amivel a férfiak esetében 2 évvel, a nők esetében pedig 5 évvel emelték a nyugdíjkorhatárt.
Csökkent a vállalkozói kedv is
A vállalkozások hitelkereteit szűkítették a Bokros-csomagban, ezt tervezi a Tisza is a a társasági adózás teljes rendszerének átalakításával. E szerint progresszív adókulcsokat vezetnének be, ami a kis- és középvállalkozások számára érezhető adótehernövekedést hozna. A jelenlegi 9 százalékos egységes kulcs helyett a kkv-k 13,5 és 18 százalékos, a nagyvállalatok 21,5 százalékos, a multinacionális cégek pedig 25 százalékos kulccsal adóznának.
A korábbi megszorítási csomag ezen része miatt csökkent a a vállalkozói kedv, miközben drámaian visszafogták az állami beruházásokat is.
Az infláció mesterséges felpörgetésével és a szociális juttatások szigorításával a rendszerváltás vesztes csoportjaitól, nagycsaládosoktól, nyugdíjasoktól, munkanélküliektől, munkavállalóktól vették el a jövedelmeket.
- fogalmazott Matolcsy György a Bokros-csomag kapcsán egy korábbi, Magyar Nemzetnek adott interjújában.
A Tisza párt elnöke tagadással ismeri be, hogy pártja tényleg adóemelésre és megszorításokra készül a megválasztásuk esetén. Érdekesség, hogy Horn Gyuláék is épp ezt tették, mielőtt bevezették volna a Bokros-csomagot.
