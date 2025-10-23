RETRO RÁDIÓ

Békemenet: Nem engedjük, hogy a Tisza megadóztassa a nyugdíjakat!

"Szép nyugdíjam van, nem akarom, hogy elvegyenek belőle!" - felháborodtak a Békemenet résztvevői Magyar Péterék tervein.

A Békemenet 11 órakor indult, magát a gyülekezőt kilenc órára hirdették meg, már akkor rengetegen megérkeztek. Csak a Tisza tervei bosszantja fel az embereket, igaz az is csak rövid időre, mert abban mindenki biztos, hogy soha nem fognak kormányra kerülni - írja a Bors.

Persze a legtöbb ember magyar zászlóval érkezett, de sokan jelzik azt is, hogy honnan jöttek.

"Fel vagyok háborodva, hogy a Tisza megadóztatná a nyugdíjat. Én is nyugdíjas vagyok, szép nyugdíjam van, nem akarom, hogy elvegyenek belőle" - mondta a Borsnak egy nyugdíjas férfi.

Békére vágynak az emberek a Békemeneten is, nem a Tisza extra adóira

 

"-Fel vagyunk háborodva azon, hogy a Tisza megadóztatná a nyugdíjakat. 

-Ráadásul egy csomó rosszról nem is tudunk, amit terveznek. 

-Azt tudjuk, hogy a nyugdíjakat megadóztatnák. Ez biztos.

-Egy szavuk sem igaz.

-Nem tudnak kibújni a bőrükből.

-Nem, nagyon agresszívek."

- mondta egy nyugdíjasokból álló csoport, egymás szavába vágva felháborodásukban.

"Nem fogja tudni megadóztatni a nyugdíjakat a Tisza, mert nem hagyjuk, nem fognak ők kormányozni. Nagyon megvagyunk elégedve azzal, amit most kapunk mi, a gyerekeink, az unokáink, sőt a dédunokáink is" - mondta egy idős nő.

A 3 százékos hitel, óriási segítség a fiataloknak. Ezt másik kormány biztos nem csinálta volna meg, nagyon értékelem" - mondta egy kárpátaljai fiatal.

Aki azt is hozzátette, hogy neki is az a legfontosabb, hogy béke legyen, ezért jött, hogy emellett álljon ki. 

"Folyamatosan szemtanúi vagyunk a kényszersorozásnak, a falumból is vitték már el embereket. Pont úgy, ahogy az híreket lehet látni, egyszerűen elrángatták őket" - mondja.

 

