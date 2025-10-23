Szalay-Bobrovniczky Kristóf is megérkezett a Békemenetre

"Aki magyar, velünk tart!" - jelentette be korábban Orbán Viktor miniszterelnök, az 1956-os forradalom és szabadságharc, egyben a tizenegyedik Békement reggelén. A tömeg reggel 9-kor kezdett el gyülekezni, az eseményen számos ismert személy is részt vesz.

Hatalmas tömeg gyűlt össze a Békemenetre / Fotó: Ripost

Így érkezett meg a honvédelmi miniszter a Békemenetre

A Békementre megérkezett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is - szúrta ki a Ripost.