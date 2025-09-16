Veszélyben az idősek: halálos vírus támadhatja meg a magyar nyugdíjasokat – Videó!

Riasztó tünetekkel teríti le egy veszélyes kór az embereket hazánkban, amely akár halálos is lehet. A nyugat-nílusi láz az idősekre a legveszélyesebb, a vírus idén hét embert megfertőzött. Az ország háziorvosa, dr. Mangó Gabriella riadóztat! Arra kér mindenkit, hogy legyen óvatos: egy csípés is elég, és jön a baj.
A többi között levertség, láz, zavarodottság is jelentkezhet azoknál, akik elkapnak egy veszedelmes vírust. A nyugat-nílusi láz már hazánkat is elérte, sőt! Idén legalább hét beteget diagnosztizáltak vele. A kórságot egy edzett, fiatal szervezet könnyen legyűrheti, ám az idősebb korosztályé már nehezebben bírja a gyűrődést. Az ország háziorvosa, dr. Mangó Gabriella szerint rejtélyes csípések miatt többen is jelentkeztek a rendelőjében az utóbbi időben, ezért most mindenkit figyelmeztet: legyünk résen és forduljunk orvoshoz! Elárulta, hogy milyen esetben.
Akár egy csípés is elegendő hozzá, hogy a nyugat-nílusi lázat elkapjuk. A fertőzést a Culex szúnyog terjeszti, amely hazánkban is intenzíven jelen van. A betegség miatt sokan aggódnak, hiszen csak idén augusztus vége óta hét embert megfertőzött.
A nyugat-nílusi láz tünetei lehetnek:
Eddig csak idén négy területen regisztráltak ilyen vírus okozta megbetegedést:
A lázas megbetegedés egyre gyakrabban fordul elő, különösen igaz ez a nyári-őszi időszakra. A fertőzés emberről emberre nem képes terjedni, egy szúnyogcsípéssel viszont már el is kaphatjuk. Egy erős emberi szervezetre nem jelent komoly veszély, ám időseknél igen. A kórság a legrosszabb esetben az idegrendszert célozza meg, halált okozva.
Dr. Mangó Gabriella konkrét fertőzéses esetről nem tud, ám egy rejtélyes betegség már felütötte a fejét, ami kísértetiesen hasonlít a nílusi-lázra.
Többen is jelentkeztek úgy a rendelőmben, hogy megcsípte őket valami és utána piros kiütéseik lettek, bedagadt a csípések helye, fájt nekik. Utána nyirokmirigy-duzzanatuk is volt. Ilyennel találkoztam. Némelyikük belázasodott, fájt a feje, de azt sajnos egyelőre nem tudom megmondani, hogy köze lehet-e a nyugat-nílusi lázhoz.
– árulta el az ország háziorvosa a Metropolnak.
A háziorvos arra kér mindenkit, hogy aki a szabadba megy, védje a testét a szúnyogok ellen, azaz használjon szúnyogriasztót. „Ezzel nagyon sokat tudunk tenni, hogy még véletlenül se kapjuk el a kórokozót. Abban az esetben pedig, ha duzzadt mirigyeink lesznek, hosszabb ideig küzdünk lázzal, huzamosabb ideig kiütései lesznek és több csípésnyomot is lát, forduljon orvoshoz! Ez nagyon fontos!” – húzta alá.
A nyugat-nílusi láz ajtóstól törhet a házba, többeket is leterítve. Gabriella szerint fontos, hogy az idősekre most fokozottabban figyeljünk, mert az ő szervezetük lehet a leggyengébb, különösen ha valamilyen alapbetegséggel küzdenek.
Ahogy minden más fertőzés, úgy ez is csinálhat felső-légúti fertőzést, de ami még rosszabb – és ez időseknél különösen veszélyes is lehet –, fejfájást és tarkókötöttséget okoz. Ha valaki lázas, zavarodott a beszéde, hirtelen aluszékony, akkor ne arra gondoljunk hirtelen, hogy valamilyen időskori betegség jele lenne, hanem akár a nílusi láz is állhat mögötte. Ennek jele az is lehet, hogy bőrkiütések jelentkeznek a törzsnél. A kiütések lehetnek aprók, egybefolyók. Kérem, figyeljünk az idősekre!
– zárta szavait.
Egy másik riasztó kórság miatt is riadóztatott az ország háziorvosa. Erről a Bors videóját itt nézheted meg:
