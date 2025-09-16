Veszélyben az idősek: halálos vírus támadhatja meg a magyar nyugdíjasokat – Videó!

A többi között levertség, láz, zavarodottság is jelentkezhet azoknál, akik elkapnak egy veszedelmes vírust. A nyugat-nílusi láz már hazánkat is elérte, sőt! Idén legalább hét beteget diagnosztizáltak vele. A kórságot egy edzett, fiatal szervezet könnyen legyűrheti, ám az idősebb korosztályé már nehezebben bírja a gyűrődést. Az ország háziorvosa, dr. Mangó Gabriella szerint rejtélyes csípések miatt többen is jelentkeztek a rendelőjében az utóbbi időben, ezért most mindenkit figyelmeztet: legyünk résen és forduljunk orvoshoz! Elárulta, hogy milyen esetben.

Veszélyes vírus miatt lehetnek veszélyben az idősek / Képünk illusztráció: Shutterstock

Riasztók a vírus tünetei

Akár egy csípés is elegendő hozzá, hogy a nyugat-nílusi lázat elkapjuk. A fertőzést a Culex szúnyog terjeszti, amely hazánkban is intenzíven jelen van. A betegség miatt sokan aggódnak, hiszen csak idén augusztus vége óta hét embert megfertőzött.

A nyugat-nílusi láz tünetei lehetnek:

láz, levertség, fejfájás

izom- és ízületi fájdalom

hányinger, hányás,

bőrkiütés,

súlyosabb esetben agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, bénulás.

Eddig csak idén négy területen regisztráltak ilyen vírus okozta megbetegedést:

Bács-Kiskun vármegyében 2 főt,

Budapesten 1 főt,

Heves vármegyében 1 főt,

Pest vármegyében pedig 2 főt.

Idősek veszélyben

A lázas megbetegedés egyre gyakrabban fordul elő, különösen igaz ez a nyári-őszi időszakra. A fertőzés emberről emberre nem képes terjedni, egy szúnyogcsípéssel viszont már el is kaphatjuk. Egy erős emberi szervezetre nem jelent komoly veszély, ám időseknél igen. A kórság a legrosszabb esetben az idegrendszert célozza meg, halált okozva.

Dr. Mangó Gabriella szerint a nyugat-nílusi lázra kísértetiesen hasonlító kórság miatt jelentek meg nála betegek - egyelőre rejtély, tényleg a vírus áll mögötte / Fotó: Czímer Tamás

Dr. Mangó Gabriella konkrét fertőzéses esetről nem tud, ám egy rejtélyes betegség már felütötte a fejét, ami kísértetiesen hasonlít a nílusi-lázra.

Többen is jelentkeztek úgy a rendelőmben, hogy megcsípte őket valami és utána piros kiütéseik lettek, bedagadt a csípések helye, fájt nekik. Utána nyirokmirigy-duzzanatuk is volt. Ilyennel találkoztam. Némelyikük belázasodott, fájt a feje, de azt sajnos egyelőre nem tudom megmondani, hogy köze lehet-e a nyugat-nílusi lázhoz.

– árulta el az ország háziorvosa a Metropolnak.