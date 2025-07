Mutatjuk, hogyan lehet a szúnyogok ellen védekezni - ha ezeket betartod sokkal jobb lesz az életed

Téves azt gondolni, hogy csak a tavak és a folyók árterében, vagy mocsarakban szaporodnak a szúnyogok. A szúnyogok lárvái ugyanis épp úgy megtalálhatóak otthonunk közvetlen közelében is: a kerti kis tóban, a madáritatóban, a virágkaspó alatt összegyűlt vízben, vagy épp kutyánk itató táljában. Bár a hatóságok folyamatosan végeznek szúnyog-gyérítéseket, mindez mit sem ér, ha nem védekezünk ellenük mi is tudatosan. A nyári melegben a szúnyogok lárvái ugyanis már egy hét alatt kifejlődnek, így a szúnyogártalom napok alatt újra kialakul. Segíts te is, hogy ez az idegesítő kis rovar ne tudja megkeseríteni a nyarat!

A szúnyogfélék az egész világon előfordulnak. Kedvelik a meleget és a nedves környezetet.

Fotó: Freepik (Illusztráció)

Hazánkban több, mint 50 szúnyogfaj él. Van közöttük olyan, ami csak madarak, vagy kétéltűek véréből táplálkozik, a legtöbb azonban gerincesek vérét szívja. Érdekesség, hogy a hímszúnyogok csak virágnektárral táplálkoznak, és a nőstény egyedek azok, akik vérre utaznak. A csípőszúnyogok azok, akik az ember ellenségei. Bár a folyók és a tavak partján nyáron rengeteg szúnyoggal találkozhatunk, ugyanakkor van több olyan szúnyogfaj is, amely lárvái különböző tárgyakban, kisebb vízgyűjtő edényekben, de akár a keréknyomban megülő esővízben is ki tudnak fejlődni – áll az NNGYK tájékoztatójában.

Miért fontos, hogy kevesebb szúnyog legyen?

Amellett, hogy a szúnyogok csípése kellemetlen, még betegségeket is terjesztenek. A szúnyogok által terjesztett fertőzések, úgy, mint a malária, a sárgaláz, vagy épp a Zika-vírus az embereket és az állatokat is megbetegíthetik, akár agyvelőgyulladást is okozhatnak.

A gépkocsiról, vagy a repülőről a levegőbe porlasztott szúnyogirtószer a kifejlett szúnyogokat pusztítja el, de a vízen lévő szúnyoglárvák zavartalanul tudnak fejlődni a gyérítés után is. Ellenük máshogy tudunk védekezni. Íme néhány praktika, amit ha betartunk, máris sokkal kevesebb lesz a szúnyog populáció.

Hogyan védekezzünk a szúnyogok ellen otthonunkban?