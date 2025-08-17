Hihetetlen módszerrel lopják a benzint Óbudán

Amellett, hogy bosszúságot okoz az autó tulajdonosának, hogy nem jut messzire, mivel a tank üres, még súlyos összegeket is ki kell fizetnie a szerelőnél. Sőt, többen belefutnak abba a hibába, hogy mielőtt még észlelnék a lyukat, teletankolják az autójukat, csakhogy az üzemanyag azzal a lendülettel ki is folyik az autóból. Az egyik kommentelő szerint azért lyukasztják ki az üzemanyagtartályt, mert „a mostani autók többségéből a betöltő nyílásban levő kanyar miatt nem lehet a hagyományos csőbedugós módszerrel leszívni a benzint”. Ezért marad a kilyukasztós módszer.

A fiatal férfi rendszerint a Kiscelli kastély parkolójában állt az autójával. Épp egy hosszabb útra készült, amikor a tankolás során észlelte, hogy megfúrták az üzemanyagtartályát

Beküldött fotó

Krcsmárik Péter autóját Óbudán, a Kiscelli kastély parkolójában hagyta, mielőtt vidékre indultak volna. Ám a tankolás során észrevették, hogy az üzemanyagtartályt megfúrták. Végül egy „sufnituningos” módszernek köszönhetően eljutott vidékre, de a szerelőt így sem tudja majd megspórolni – számolt be róla lapunknak.

Szépen, akkurátusan fúrják ki az üzemanyagtartályokat

Jeszenszky Péter és felesége, Orsolya autója szintén a III. kerületben, a Madzsar József utcában parkolt. Éjszaka valaki az ő üzemanyagtartályukat is kifúrta. Értesítették a rendőrséget, de egyelőre nem derült fény az elkövető kilétére.

Szombaton kipakoltam a kocsimból és a ház előtti zsákutca résznél leparkoltam, ahol hónapok óta mindig állok, úgy, hogy az autó félig volt tankolva. Hétfő reggel, amikor beszálltam a kocsiba éreztem, hogy milyen furcsa benzinszag van. Úgy voltam vele, hogy a kocsim már öreg, biztos csak amiatt. Csakhogy jelezte, hogy tök üres a tartálya, már villogott az üzemanyagjelzés, hogy teljesen kifogyott

– mesélte lapunknak Jeszenszky Péter.

Ez már kissé megijesztette Pétert, mert szinte biztos volt benne, hogy amikor leparkolt, félig volt még a tartály. Elment a közelben lévő benzinkútra, de mielőtt tankolt volna, gondolta megnézi, hogy minden rendben van-e. Ekkor vette észre, hogy valami csöpög az autó alól.

Annyit láttam, hogy van egy gyönyörűen, esztétikusan kialakított fúrás az üzemanyagtartályomon és onnan folyt ki a maradék benzin, ami volt még a kocsimban, amivel még nagy nehezen el tudott engem vinni a benzinkútig

– mesélte Péter. Mivel maga is szerelő, ért a szerszámokhoz. Elmondta, hogy egy hatos fúrószál tökéletesen beleillett a lyukba. Egy csavart hajtott bele a lyukba, ami olyan szépen belement, hogy ez csak megerősítette a férfit abban, a lyuk nem valamilyen sérülés eredménye.