Hihetetlen módszerrel lopják a benzint Óbudán

Egyre több panasz érkezik a III. kerületből, miután valaki, illetve valakik parkoló autók üzemanyagtartályát szívják le éjszakánként. Korábban is volt már egy hasonló hullám a kerületben, aztán az üzemanyagtartály-rongálók egy időben eltűntek Óbudáról, de most úgy tűnik, újra portyáznak a környéken.
Amellett, hogy bosszúságot okoz az autó tulajdonosának, hogy nem jut messzire, mivel a tank üres, még súlyos összegeket is ki kell fizetnie a szerelőnél. Sőt, többen belefutnak abba a hibába, hogy mielőtt még észlelnék a lyukat, teletankolják az autójukat, csakhogy az üzemanyag azzal a lendülettel ki is folyik az autóból. Az egyik kommentelő szerint azért lyukasztják ki az üzemanyagtartályt, mert „a mostani autók többségéből a betöltő nyílásban levő kanyar miatt nem lehet a hagyományos csőbedugós módszerrel leszívni a benzint”. Ezért marad a kilyukasztós módszer.
Krcsmárik Péter autóját Óbudán, a Kiscelli kastély parkolójában hagyta, mielőtt vidékre indultak volna. Ám a tankolás során észrevették, hogy az üzemanyagtartályt megfúrták. Végül egy „sufnituningos” módszernek köszönhetően eljutott vidékre, de a szerelőt így sem tudja majd megspórolni – számolt be róla lapunknak.
Jeszenszky Péter és felesége, Orsolya autója szintén a III. kerületben, a Madzsar József utcában parkolt. Éjszaka valaki az ő üzemanyagtartályukat is kifúrta. Értesítették a rendőrséget, de egyelőre nem derült fény az elkövető kilétére.
Szombaton kipakoltam a kocsimból és a ház előtti zsákutca résznél leparkoltam, ahol hónapok óta mindig állok, úgy, hogy az autó félig volt tankolva. Hétfő reggel, amikor beszálltam a kocsiba éreztem, hogy milyen furcsa benzinszag van. Úgy voltam vele, hogy a kocsim már öreg, biztos csak amiatt. Csakhogy jelezte, hogy tök üres a tartálya, már villogott az üzemanyagjelzés, hogy teljesen kifogyott
– mesélte lapunknak Jeszenszky Péter.
Ez már kissé megijesztette Pétert, mert szinte biztos volt benne, hogy amikor leparkolt, félig volt még a tartály. Elment a közelben lévő benzinkútra, de mielőtt tankolt volna, gondolta megnézi, hogy minden rendben van-e. Ekkor vette észre, hogy valami csöpög az autó alól.
Annyit láttam, hogy van egy gyönyörűen, esztétikusan kialakított fúrás az üzemanyagtartályomon és onnan folyt ki a maradék benzin, ami volt még a kocsimban, amivel még nagy nehezen el tudott engem vinni a benzinkútig
– mesélte Péter. Mivel maga is szerelő, ért a szerszámokhoz. Elmondta, hogy egy hatos fúrószál tökéletesen beleillett a lyukba. Egy csavart hajtott bele a lyukba, ami olyan szépen belement, hogy ez csak megerősítette a férfit abban, a lyuk nem valamilyen sérülés eredménye.
A rendőrséggel már felvette a kapcsolatot, először is kell a szerelőtől egy igazolás, utána tudják elindítani az eljárást. Péterék szerelője azonban most szabadságon van, ezért erre még egy kis ideig várni kell. Péter az elfolyt üzemanyagról is küldött képet. Az elfolyt mennyiségből ítélve nem volt túl hatékony a tolvaj, de a legnagyobb baj nem is ezzel van.
Hála istennek a kárelhárítás 100 000 Ft körül megáll majd, de csak mert ezeréves az autó, a bontóból érkezett egy használt tank, a szerelő meg nagyon jó fej, nem kér el vagyonokat. Itt a nagyobb kár az a napi munkadíj kiesése és az azóta is torlódó munkák. A férjem ezermesterként dolgozik és 3-4 munkája esett ki csak első nap, ami hetekkel előre van egyeztetve. Csak ugye ezt senki sem számolja ilyenkor, ahogy azt sem, hogy tudjon dolgozni, ahhoz másik autót kell bérelni a munkához, meg amikor a szerelőhöz kerül, arra a napra is
– mondta Orsolya a Metropolnak.
