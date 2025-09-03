RETRO RÁDIÓ

Így szüreteltünk régen – képeken a legszebb pillanatok

Megkezdődött Magyarországon a 2025-ös szüreti szezon. Több borvidéken zajlik már a legkorábban érő szőlőfajták szedése. A Dél-Balatonon már július végén megindult a szüret a Csabagyöngye betakarításával, melyből friss, gyümölcsös bor készül. Galériánkban megmutatjuk, hogyan szüreteltünk régen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.03. 10:30
szüret retro szőlő

Az elmúlt évtizedek során sokat változott a szüret. Ma már sok mindent gépiesítettek a nagyüzemi szőlőterületeken, de nem volt ez mindig így. A bortermelő családok számára szinte ünnepnek számított a szüreti időszak. Ilyenkor összejöttek a barátok, és a család apraja-nagyja. Mindenkinek megvolt a saját feladata. A nők a konyhában már kora hajnalban sürögtek-forogtak, hogy finom falatokkal várják a segítő kezeket. Hurka, kolbász, szalonna és vöröshagyma is került a friss kenyér mellé a reggeli asztalra, hiszen úgy tartották, hogy éhes gyomorral nem lehet dolgozni.

szüret
A szüret során összejött a család és a barátok (Fotó: fortepan-Lissák Tivadar)

A szüretnek nagy hagyománya volt

Természetesen a szüret velejárója volt a fröccs is, ami meghozta a jókedvet a munkához. Míg az asszonyok és a gyerekek serényen a szőlőtőkékről a fürtöket kapkodták, addig a férfiaknak a munka nehezebb része jutott. Fa puttonnyal a hátukon vitték a termést a présházba, ahol kádakban darálták le. A család számára nem csak munka, hanem kikapcsolódás is volt egyben a szüret. Naphosszat beszélgettek, nótáztak, így könnyen elrepült az idő. A nap végeztével a háziak pincepörkölttel jutalmazták a szüretelőket az egész napos kitartó munkáért. A vacsoraasztalról természetesen a friss must sem hiányozhatott. 

Galériánkban most megnézheted, hogyan szüreteltünk régen.

Az elmúlt évtizedek során sokat változott a szüret. Ma már sok mindent gépiesítettek a nagyüzemi szőlőterületeken, de nem volt ez mindig így. A bortermelő családok számára szinte ünnepnek számított a szüreti időszak. Ilyenkor összejöttek a barátok, és a család apraja-nagyja. Mindenkinek megvolt a saját feladata

Így szüreteltünk hajdanán

fotótegnap, 18:27

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu