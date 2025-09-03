Így szüreteltünk régen – képeken a legszebb pillanatok

Az elmúlt évtizedek során sokat változott a szüret. Ma már sok mindent gépiesítettek a nagyüzemi szőlőterületeken, de nem volt ez mindig így. A bortermelő családok számára szinte ünnepnek számított a szüreti időszak. Ilyenkor összejöttek a barátok, és a család apraja-nagyja. Mindenkinek megvolt a saját feladata. A nők a konyhában már kora hajnalban sürögtek-forogtak, hogy finom falatokkal várják a segítő kezeket. Hurka, kolbász, szalonna és vöröshagyma is került a friss kenyér mellé a reggeli asztalra, hiszen úgy tartották, hogy éhes gyomorral nem lehet dolgozni.

A szüret során összejött a család és a barátok (Fotó: fortepan-Lissák Tivadar)

A szüretnek nagy hagyománya volt

Természetesen a szüret velejárója volt a fröccs is, ami meghozta a jókedvet a munkához. Míg az asszonyok és a gyerekek serényen a szőlőtőkékről a fürtöket kapkodták, addig a férfiaknak a munka nehezebb része jutott. Fa puttonnyal a hátukon vitték a termést a présházba, ahol kádakban darálták le. A család számára nem csak munka, hanem kikapcsolódás is volt egyben a szüret. Naphosszat beszélgettek, nótáztak, így könnyen elrepült az idő. A nap végeztével a háziak pincepörkölttel jutalmazták a szüretelőket az egész napos kitartó munkáért. A vacsoraasztalról természetesen a friss must sem hiányozhatott.

