Rohant a mentő: Durva baleset történt, csatornába hajtott az autó Kiskunfélegyházánál

Három embert látnak el a mentők.

2025.09.02.
Lesodródott az úttestről, a Csukás-éri-főcsatornába hajtott, ahol a tetejére borulva állt meg egy személykocsi - írja a katasztrófavédelem. Az autóban hárman utaztak. A helyszínre kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult. A rajok a műszaki mentő csörlőjével biztosították a felborult autót, félig kiemelték a vízből, megfordították. 

Két ember volt a fülkében, egyiküket feszítővágó berendezés segítségével kiemelték a roncsból és átadták a mentőknek. A harmadik utast a nádasban találták meg, őt már akkor ápolták a mentőszolgálat munkatársai. A helyszínre drón is érkezett, amellyel átvizsgálták a környéket, de senki mást nem találtak.

