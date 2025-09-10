RETRO RÁDIÓ

Felcsaptak a lángok az M7-es autópályán, óriási a káosz

Torlódás alakult ki a környéken, érdemes kerülni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.10. 13:05
m7 Tordas autópálya láng Balaton

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, azt követően, hogy munkát végző járműbe hajtott egy gépkocsi az M7-es autópálya 27-es kilométerszelvényénél, Tordas térségében, a Balaton felé vezető irányban.

Az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt, az érdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók egy porral oltóval megszüntették a lángokat. Az egység megkezdte a munkálatokat a helyszínen, ahol jelentős torlódás alakult ki a baleset miatt - írja a katasztrófavédelem.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu