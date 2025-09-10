Felcsaptak a lángok az M7-es autópályán, óriási a káosz

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, azt követően, hogy munkát végző járműbe hajtott egy gépkocsi az M7-es autópálya 27-es kilométerszelvényénél, Tordas térségében, a Balaton felé vezető irányban.

Az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt, az érdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók egy porral oltóval megszüntették a lángokat. Az egység megkezdte a munkálatokat a helyszínen, ahol jelentős torlódás alakult ki a baleset miatt - írja a katasztrófavédelem.