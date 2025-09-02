Lezárták az M7-est: nagy lánggal ég egy kamion

Teljes terjedelmében pusztítja a kamiont a tűz.
Kigyulladt egy kamion az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Polgárdi közelében, a 79. és a 80. kilométer között - írja a katasztrófavédelem. Teljes terjedelmében ég a jármű. A székesfehérvári hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.