Borzalmas tragédia: Újabb természeti katasztrófa követelt életeket

Legalább ezer ember halt meg a földcsuszamlásban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 08:06
Legalább ezren meghaltak egy földcsuszamlásban, amely elpusztított egy falut a nyugat-szudáni Marra-hegységben, és csak egy túlélő maradt - közölte hétfőn este a nyugati Dárfúr régió területét ellenőrző Szudáni Felszabadítási Mozgalom/Hadsereg.

A tájékoztatás szerint vasárnap "hatalmas és pusztító" földcsuszamlás sújtotta Taraszin települést - írja az MTI. A szervezet az ENSZ-hez és a nemzetközi segélyszervezetekhez fordult segítségért az áldozatok, férfiak, nők és gyermekek holttesteinek megtalálásában. 

A falu "most már teljesen a földdel lett egyenlővé"

 - számolt be a mozgalom. A szudáni hadsereg és a paramilitáris Gyorsreagálású Erők (RSF) között Észak-Dárfúrban dúló háború elől menekülve a lakosok a Marra-hegység területén kerestek menedéket, ahol azonban nincs elegendő élelmiszer és gyógyszer. A két éve dúló polgárháború következtében a lakosság több mint fele éhínségtől szenved, és milliók kényszerültek elhagyni otthonukat, miközben Észak-Dárfúr fővárosa, al-Fasir is tűz alatt áll.

