Meztelen nő sokkolja az embereket a Blahán, sokan aggódnak érte

Meztelen nő sétál a Blaha Lujza téren – mesélte egyik olvasónk, majd többen is csatlakoztak történetéhez. A 25 év körüli, szemüveges nő átlagos, tiszta öltözetben rója a teret, főként a villamosmegállók környékét. Legutóbb fekete, bő nyári nadrág, fehér, márkás tornacipő volt rajta, haja hátul volt összefogva. Ami miatt különös jelenségnek számít a téren, az a fekete pólója, ami a nyak alatt nem sokkal ki van vágva, így pucér keblei jól látszanak. A nő a világ legtermészetesebb módján jár-kel a Blahán és környékén, nejlonzacskókkal a kezében. A megállók szemeteseibe túr bele, de mint egyik olvasónk megjegyezte, nem vesz ki belőlük semmit, olyan, mintha valamit keresne bennük, de nem találná.

A nő legutóbb a Blahán, a villamosmegállóban tűnt fel / Fotó: Metropol/Illusztráció

A nőt sokan megszólják, legutóbb a Blahán üvöltött közelről a fülébe egy ötvenes nő, hogy „mit képzelsz te, magadról?” Választ nem kapott, a fiatal nő ugyanis fehér fülhallgatóval a fülében rója véget nem érő köreit. Rezzenéstelen arccal vette tudomásul a kritikát, de fejét még a nő irányába sem fordította, tekintetük nem is találkozott, kikerülte és ment tovább. Több olvasónk jelezte, hogy a szemüveges lány a Ferenc körúti megállóban is rendszeresen feltűnik, ott is a szemetesben turkál. A lányért sok olvasónk aggódik, mivel láthatóan orvosi segítségre lenne szüksége.