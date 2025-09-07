Meztelen nő sokkolja az embereket a Blahán, sokan aggódnak érte

Különös látványra hívták fel lapunk figyelmét olvasóink, Budapest szívében. A Blaha Lujza téren, vagyis a Blahán rendszeresen megjelenik egy hiányos öltözetű nő, aki nem fedi el ruhával a kebleit.
Meztelen nő sétál a Blaha Lujza téren – mesélte egyik olvasónk, majd többen is csatlakoztak történetéhez. A 25 év körüli, szemüveges nő átlagos, tiszta öltözetben rója a teret, főként a villamosmegállók környékét. Legutóbb fekete, bő nyári nadrág, fehér, márkás tornacipő volt rajta, haja hátul volt összefogva. Ami miatt különös jelenségnek számít a téren, az a fekete pólója, ami a nyak alatt nem sokkal ki van vágva, így pucér keblei jól látszanak. A nő a világ legtermészetesebb módján jár-kel a Blahán és környékén, nejlonzacskókkal a kezében. A megállók szemeteseibe túr bele, de mint egyik olvasónk megjegyezte, nem vesz ki belőlük semmit, olyan, mintha valamit keresne bennük, de nem találná.
A nőt sokan megszólják, legutóbb a Blahán üvöltött közelről a fülébe egy ötvenes nő, hogy „mit képzelsz te, magadról?” Választ nem kapott, a fiatal nő ugyanis fehér fülhallgatóval a fülében rója véget nem érő köreit. Rezzenéstelen arccal vette tudomásul a kritikát, de fejét még a nő irányába sem fordította, tekintetük nem is találkozott, kikerülte és ment tovább. Több olvasónk jelezte, hogy a szemüveges lány a Ferenc körúti megállóban is rendszeresen feltűnik, ott is a szemetesben turkál. A lányért sok olvasónk aggódik, mivel láthatóan orvosi segítségre lenne szüksége.
Néhány hónapja a 4-6-os villamoson vegzálta az utasokat egy zavart nő, akiről kiderült, korábban vidéki járatokon tette ugyanezt. Németül ordibált, néha ezt megszakítva, magyarul, káromkodva küldte el az utasokat különböző helyekre, majd ismét németül folytatta. Előfordult, hogy pénzt követelt, de csak aprókat fogadott el. Hogy milyen sérelem érte, nem derült ki. Utoljára egy fiatalokból álló társaságba kötött bele a Rákóczi térnél, akik értetlenül álltak a nő agresszív kirohanása előtt.
