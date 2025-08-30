RETRO RÁDIÓ

Rogán Antal: Magyar Péter azt teszi, amire Brüsszel utasítja

A kabinetiroda minisztere a Tranzit fesztiválon mondott elemző beszédet. Szót ejtett az Otthon start programról, a családtámogatásokról, valamint a Tisza Párt adóterveiről is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.30. 14:05
– A magyar kormány 2022 óta egy óriási kihívással néz szembe azzal, hogy itt van a szomszédunkban egy háború – fogalmazott Rogán Antal a tihanyi Tranzit fesztiválon a magyar gazdaságról szóló előadásában. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter jelezte, hogy az EU vezetése a háborúra a bevonódással válaszolt.

Mi azt mondtuk, hogy ez nem a mi háborúnk, hanem békére van szükség

– tette hozzá. A tárcavezető jelezte, hogy többek között 6400 milliárd forint plusz kellett hazánknak energiára költenie, az elhibázott szankciós politika miatt pedig ezermilliárd forint körül van a magyar gazdaság kiesése.

Magyarország több mint kilencezermilliárd forintot fizetett ki a háborúba való bevonódás miatt. Ez a háború minden magyar családnak 2,3 millió forintjába került

– idézi Rogán szavait a Ripost.

Rogán Antal a Tranzit fesztiválon  Fotó: Hatlaczki Balázs

Európában egyedülálló az Otthon start program

Rogán szerint az EU nem a békére törekszik, hanem azt akarják, hogy a háború Ukrajna győzelmével végződjön. Emiatt a háború gazdasági hatásai nem fognak mérséklődni. Úgy vélte, hogy ebben a helyzetben a reális kitörési pontokat kellett megkeresni, amihez hazánknak megvan az ereje, hogy a magyar gazdaság és a családok gyarapodni tudjanak. Mint mondta, a lakáshoz jutás az a szegmens, amivel egyszerre segítik az építőipart és a magyar családokat is.

Az európai mainstream világképébe nem illeszkedik bele, hogy valakinek saját tulajdona legyen, hogy ne bérlakásban éljen

– jegyezte meg.

Ismertette, hogy a saját lakásban élők aránya 2010 és 2024 között Magyarországon nőtt, miközben több uniós országban csökkent. Jelezte, hogy a Brüsszel-barát kormányok azonnal felfüggesztik a lakáshoz jutást célzó programokat. Emlékeztetett, hogy ez történt hazánkban is, amikor a Medgyessy-kormány eltörölte a lakásprogramot. Az Otthon Start program kapcsán Rogán Antal kiemelte, hogy az egy kiszámítható, biztosan tervezhető jövőt jelent, hogy a magyar emberek eldönthessék, milyen lakást szerezzenek be és milyen terhet vállaljanak.

Ennél kedvezőbb konstrukció egyetlen európai országban sem létezik

– tette hozzá. Mint jelezte, a különböző családtámogatási konstrukciók jól kombinálhatók más lakástámogatási programokkal. Mivel megszabták a négyzetméterárakat, így az erős felső korlát jelent a drágulás ellen.

Nem várható jelentős mértékű változás

– jegyezte meg a lakásárak növekedését firtató kritikák kapcsán.

A Tisza Párt Brüsszelhez alkalmazkodik

A miniszter a rezsicsökkentésről elmondta, hogy Brüsszelben nem szeretik a támogatott energiaárakat sem. Azokban az országokban, ahol Brüsszel megmondhatja, ott felszámolják a támogatásokat. Ha Magyarországon Brüsszel-barát kormány lenne, akkor nem lenne rezsicsökkentés.

A magyar családok szempontjából óriási jelentőségű, hogy megmarad-e a rezsicsökkentett ár

– tette hozzá.

Rogán Antal ismertette, hogy a családtámogatások mértéke 2010 óta a négyszeresére nőttek. Eközben a brüsszeli logikában családpolitika nincs, csak szociálpolitika.

Mi egyszerre gondolkodunk családpolitikában és a munkát terhelő adók csökkentésében

– jegyezte meg. A foglalkoztatás kapcsán a tárcavezető elmondta, hogy a foglalkoztatási ráta hazánkban jelentősen emelkedett, miközben más európai országokban a ráta lefelé halad. Leszögezte: a brüsszeli szociálpolitikának az a lényege, hogy nem többen fognak dolgozni, hanem kevesebben. Ismertette, hogy a kormány által bevezetett, gyermekek után járó adókedvezmény 2026-ig megduplázódik. 

Azok a tervek, amik a Tisza Párt részéről kiszivárogtak, megfelelnek a brüsszeli terveknek és elvárásoknak

– szögezte le Rogán Antal.

A magyar vállalkozásoknak azt üzente, hogy egy ipar- és munkahelyvédelmi akciótervvel készülnek, ami segítséget jelent az uniós vámmegállapodással szemben. Egy olyan programot fognak letenni az asztalra, ami az összes hátrányt ellensúlyozza. A miniszter kitért arra is, hogy a magyar uniós elnökség alatt sikerült tető alá hozni egy olyan megállapodást, ami segíthette volna az EU versenyképességét. Mostanra viszont teljesen lekerült a napirendről a terv, aminek az oka Ukrajna uniós csatlakozása.

A háborút arra használják fel, hogy kialakítsanak egy közös hitelfelvételi politikát, és arra fogják használni Ukrajna uniós csatlakozását is

– tette hozzá.  A miniszter szerint erőltetetten akarnak kialakítani egy brüsszeli, központi vezetést. Úgy véli, a birodalmi projekt szempontjai eltérnek hazánk érdekeitől.

Egy olyan döntést fogunk hozni 2026-ban, hogy elfogadjuk azt a világot, amit Brüsszelből ránk akarnak erőltetni vagy a saját utunkat járjuk. A teljes magyar jobboldali közösség összefogására van szükség. Minden választáshoz ugyanolyan erővel kell hozzákezdeni. Ez nem az önmarcangolás ideje, hanem az összefogásé a hazánkért

– fogalmazott a beszéde végén Rogán Antal.

