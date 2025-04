Rejtélyes, elhagyatott solymári kúriára bukkant Kálmán

Amióta az urbex Magyarországon szárnyal és egyre többen húznak bakancsot, hogy elhagyatott helyeket fedezzenek fel idehaza, azóta vágyott rá K. Kálmán, alias Urbex Kálmán, hogy ő is titkos, rejtélyes helyekre tehesse be a lábát. A fiatal férfinek már halálközeli élményben is volt része, amikor egy lakatlan magyar kastélyban járt. Nemrég, április közepén pedig egy kúria vonzotta magához. A zsigereiben érezte, hogy el kell oda menjen. Amit pedig ott talált, azóta sem hagyja nyugodni! Négy szoba, mosdó, és egy nagy helyiség tárult elé. Utóbbi helyen egy régi írógép árválkodott. A helyiség egyik részében egy kiságy hevert, lakója már sehol…Aztán jött a legnagyobb rejtély, a hátborzongató hely: Urbex Kálmán egy a kúria falai között, az alsó szinten egy titkos ajtóra bukkant! A teljes sztorit ITT tudod elolvasni!

Solymáron van a rejtélyes kúria Fotó: Urbex Kálmán

A 32 éves Strasszerné Vadász Nikolett Fejér megyében él férjével és 3 és fél éves kisfiukkal. Az elmúlt 17 évben Niki nem szerette a testét. Szépen lassan kúsztak fel rá a kilók tinikorától kezdve, szerette a gyorskajákat, nasikat, ahogy ő fogalmaz, unalomból evett. Legjobban az elmúlt 3 évben kezdte el zavarni a súlya, így úgy döntött nekivág a sokak számára elérhetetlen célnak: a fogyásnak.„Sok-sok pénzt kiadtam a semmire, és még borzalmas ízük is volt. Végül YouTube-on véletlenszerűen akadtam rá egy Ringa Dance-videóra. Igazából az esélytelenek nyugalmával próbáltam ki, úgy voltam vele, hogy még egy valami, amit tesztelek, maximum nem sikerül ez sem. De nagyon megtetszett, hogy nem kell ugrálni, és hogy olyan csajos az egész. Este már elő is fizettem Évi oldalán” – részletezte Niki, akit valósággal beszippantott a Ringa Dance, amit Hurai Éva fejlesztett ki és a segítségével már rengeteg nő lefogyott.

Elképesztően látványos Niki fogyása, még neki is szoknia kell az új tükörképét Fotó: Olvasói fotó

Etyek nem csak a jó borairól vált világhírűvé, hanem a településen készíti a messze földön elismert sonkáit a sonkamester. Árpás László a Délvidékről származik, és 23 éve foglalkozik sonkával. A hús szeretetét otthonról hozta. Már kisgyermek korában is szeretett disznóvágásokon részt venni és figyelni a nagyapja kezét, ahogy bánik a hússal. László Miskolc mellől Gesztelyről hozza az húst a tökéletes sonkához. A megfelelő alapanyag beszerzését a sózás, a füstölés, és a szárítás követi. Mivel az etyeki sonkamester a délvidékről származik, ahol a sonkákat préselik is, így ő is megőrizte ezt a hagyományt. A sonkát hideg vízbe kell tenni. A víz hőmérsékletét folyamatosan kell emelni. Ízesítésére borsot, fokhagymát, hagymát és babérlevelet kell használni. László az ízek harmóniájáért a vízbe még egy darab kolbászt is tesz.