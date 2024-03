„A helyi kistermelőktől tényleg sonkát kapunk, nem pedig vizes húst!” – Itt szerzik be olvasóink a húsvéti sonkát

Talán nem túlzás azt állítani, hogy alig akad Magyarországon olyan család, ahol húsvétkor ne kerülne sonka az asztalra! Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Metropol olvasói hol szerzik be a húsvétvasárnapi menü legfontosabb kellékét. Már ha egyáltalán beszerzik valahol.

A húsvétvasárnapi ünnepi asztal egyik elmaradhatatlan kelléke a sonka és annak variációi

Fotó: Nicolas Postiglioni/Pexels/Képünk illusztráció

Nem minden Facebook-kommentelő tesz ugyanis sonkát a húsvéti asztalra. Sokan az irreálisan magas árakat jelölik meg ennek okaként, míg például Mária azt írta hozzászólásában, hogy ő sehol nem vesz sonkát.

A húsvét nem csak erről szól

– jelenti ki Mária.

Irénnél prózaibb oka van annak, hogy nem vesz sonkát:

Sosem fogy el, csak a férjem eszi, de ő sem nagyon szereti!

Éva pedig egyszerűen megvan nélküle. Azok közül sem mindenki megy el sonkát vásárolni, akinek erről (is) szól a húsvét, hiszen sokuknál háztájékon fellelhető a finomság. Ilyen István is, aki, mint fogalmazott, „saját nevelésű” sonkát tesz a húsvéti asztalra. Olga szintén azt írta, hogy a saját sonkájukat fogja megfőzni. Éva sem vásárol be, mivel – mint írta – decemberben disznót vágtak, így van mindene! Hasonló helyzetben van Toma is:

A saját disznómból lesz sonka, de amúgy tegnap is ettem sonkát, szóval ez nálam nem húsvét kérdése.

Judit sem indul sonkavásárlásra, hiszen neki is van házilag, ami nagyon finom – teszi hozzá.

Azok közül, akik húsvéti sonkavásárlásra indulnak, Mariann a nagyobb bevásárlóáruházakra esküszik:

Mindig lehet kapni! Mi mindig főtt, füstölt, kötözött sonkát veszünk. Imádjuk, ezért húsvét után is szoktunk venni, mert akkor ráadásul már olcsóbban is lehet kapni.

Sok hozzászóló, így Judit, valamint Zsuzsanna, Mária és Éva a termelői piacon vásárolt sonkában bízik leginkább. László egész évben ott vásárol sonkát. Azt írja:

Az legalább sonka, nem pedig vizes hús!

Mónika és Veronika a kedvenc hentesénél szerzi be a húsvéti főfogást, Szilvia pedig azt írta, hogy

erdélyi húsos szalonna lesz húsvétra, ha addigra nem lesz az ára annyi, mint a sonkáé.

Miklós egészen konkrét választ adott arra, hogy hol szerzi be a sonkát:

Magyar hentestől veszem a sashalmi piacon. Nagyon tuti, igazi házi sonka és nem műfüstös!

Domokosnak pedig elege van a műanyag sonkákból, ezért nem is vesz, míg az igazit drágának tartja.