„5 gyerekes anyaként nem volt időm a mozgásra” – Így fogyott 13 hét alatt 12 kilót Anett, most elárulta a titkát

Anetten szemmel látható volt a változás Fotó: Olvasói fotó

Mi is az a Ringa Dance?

A Ringa Dance egy hátkímélő, ízületkímélő, igazán nőies mozgásforma. Nem kell földön feküdni, felülésezni vagy ugrálni közben és nem is egy monoton edzés. Sokan éppen ezért szeretik, na meg a hihetetlen eredmények miatt.

Nagyon jó zenékre ringázhatunk. Engem rögtön magával ragadt. 5 gyermekes anyaként nem igazán tudom megoldani, hogy edzőterembe rohangáljak egy adott időpontra. Nekem sokat számít, hogy online van a torna és bármikor visszanézhetőek a videók, az adott kihívások. Az, hogy a saját nappalimban tornázhatok és akkor amikor akarok/tudok, ez nagyon szuper dolog. Nekem a Ringa az én időt jelenti, nagyon szeretem, kikapcsol, feltölt energiával

– részletezte Anett, aki a Ringa mellett nem igazán változtatott az étkezésén, viszont elkezdett odafigyelni a mikrotápanyag bevitelre.

Összesen közel 12 kilót, három hónap alatt pedig 10 kilót fogyott Anett Fotó: Olvasói fotó

„Ha feltöltjük a szervezetet valódi tápanyagokkal, akkor a szervezet nem éhezik, ezáltal elkerülhető a jojó-effektus. 10 kg volt a célom fogyásban. A 3 hónap alatt ezt sikerült elérnem. 74,6 kg-ról indultam és 64,5 kg lettem, amit azóta is tartok. De a kilók mellett fontos megemlíteni, hogy a centiket is nagyon jól faragja ez a mozgásforma. A derekamból 14 cm-t, a hasamról 13 cm-t sikerült letornázni. Sokkal energikusabb és magabiztosabb lettem, és pozitívan hatott az önbizalmamra is ez az átalakulás" – tette hozzá lelkesen az anyuka, aki minden fogyni vágyónak azt üzeni, hogy szeressék önmagukat és próbáljanak találni olyan mozgást, amit élvezetből és nem kényszerből csinálnak.

Nagyon fontos, hogy ne azért akarjunk fogyni, hogy másoknak megfeleljünk, csakis magunk miatt

– zárta gondolatait Anett, aki mindenkit arra biztat, hogy merjen bele vágni a sportolásba és elkezdeni a változást, aminek eredményére annyira vágyik.