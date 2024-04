„Végre csinosnak érzem magam” – Hét hónap alatt 30 kilótól szabadult meg Niki, így csinálta

A 36 éves Kisné Niki Pécsen él, boldog házasságban, 3 csodálatos gyermeket nevelve. A súlyproblémái a második terhessége után jelentkeztek, az ülő, irodai munka miatt pedig szörnyen fájt a háta is. Több mint tíz éve próbálta leadni a felesleges kilókat, de hiába. Végül tavaly februárban talált rá egy mozgásformára, ami segített, hogy visszakapja önbizalmát.

Niki sokáig küzdött a megfelelő módszer megtalálásával, míg rá nem lelt a Ringa Dance-re / Fotó: Facebook

„A környezetem hamarabb észrevette...”

A pécsi édesanya már mindent kipróbált harmadik terhessége után, hogy megszabaduljon a kilóktól, de hiába. Sem az otthoni torna, a futás, az edzőterem, de még a személyi edzővel való edzés sem segített. Később derült csak ki, hogy Niki évek óta hormonproblémákkal küzdött, így nehezített pályán kellett megküzdenie céljáért.

A TikTok-on találkoztam a Ringa Dance-et oktató Hurai Évi videójával. Eleinte csak lementettem magamnak a videókat és nézegettem, majd elhatároztam, hogy adok ennek egy esélyt, tetszik a mozgásforma

– mesélt a kezdetekről Niki a Metropolnak.

„Elég hamar el is indultak a kilók lefelé, hamar volt látszata a tornáknak. A körülöttem lévők észre is vették egyből, hamarabb mint én. 87,7 kiló voltam, amikor belevágtam és elég hamar elértem a 80-at. Itt azonban megtorpant a súlyom, nem ment lejjebb, akármit csináltam" – mesélt a kihívásokról az édesanya, aki ekkor mintaétrendet kért a Ringa Dance kitalálójától, Hurai Évitől.

Nem kellett külön főznöm a családra, mert hétköznapi alapanyagokból állt az étrend. Követtem az utasításait, heti 5 alkalommal Ringáztam és beindult újra a fogyás, ráadásul a fájdalmaim is megszűntek

– részletezte boldogan Kis Niki, aki egy saját Facebook-csoportot is létrehozott, hogy mások erőt meríthessenek történetéből. Niki 2023. február végén kezdte el a táncos, aerobikos elemekből álló tornát, a Ringa Dance-t, az első cél pedig az volt, hogy júliusi nyaralásukra elérje a 65 kilót. Ez sikerült: júliusig 25 kilót fogyott, jelenleg pedig 30-nál tart. Hihetetlen fogyási sikertörténete bejárta az internetet, Niki pedig úgy érezte, hogy meg kell mutatnia másoknak is, hogy van remény. Így regisztrált a TikTok-ra és tornázós videóit elkezdte megosztani az emberekkel.

Nikit mintha kicserélték volna, 30 kilót fogyott 7 hónap alatt / Fotó: Olvasói fotó

Anyukák ezreit motiválja videóival

„Azért kezdtem el a videókat feltenni, csoportot létrehozni és a TikTok-on is videózni, mert itthon ülő anyuka voltam én is és szerettem volna, ha más otthon lévő anyukák erőt merítenének. Hogy nem kell feltétlenül edzőterem, nem kell drága dolgokra pénzt szánni. Gyerkőc mellől, otthonról, kitartással is lehet fogyni, akaraterővel" – mesélt motivációjáról a háromgyermekes édesanya.

Niki jelenleg hetente minimum ötször Ringázik, de van, hogy mind a hét nap végig csinálja az 1 órás tornákat.

Az önbizalmam megnőtt, magabiztosabb lettem és végre csinosnak érzem magam, jól érzem magam a bőrömben. Számomra ez a legfontosabb, amit elértem

– tette hozzá a könnyeivel küzdve Niki, aki szerint nincs trükk, vagy csodaszer, csak a megfelelő mozgásforma, amit mindenkinek magának kell megtalálnia.

„Egy dolgot tanácsolhatok, hogy ne adja fel senki az álmait, legyen kitartó, küzdjön érte, mert szembe fog jönni vele az a lehetőség, amire vár, majd ragadja meg és éljen vele" – zárta gondolatait a pécsi anyuka.