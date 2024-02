Fogyni szeretnél? Akkor erről mindenképp tudnod kell

Azok, akik elhatározták magukat amellett, hogy megszabadulnak jó pár kilótól, tudják, hogy a cél elérése érdekében muszáj lesz rendszeresen aktív mozgásra kényszeríteniük magukat, amire ideális időpontnak tűnik a késő délután, mikor már letették a munka terheit. A szakértők viszont most arra hívták fel a figyelmet, hogy bizony az is számít a fogyás szempontjából, hogy a nap melyik szakaszában kezdünk neki az edzésnek. Márpedig a legideálisabb időszak nem délután van – írja a New York Post.

Fotó: Pixabay

A New Hampshire-i Franklin Pierce Egyetem által végzett átfogó tanulmány eredményeit az Obesity (Elhízás) magazinban publikálták, és ebből az derült ki, hogy reggel 7 és 9 óra között érdemes mozogni, mert ilyenkor olvadnak le legnagyobb arányban a zsírpárnák a testünkről. Természetesen a délutáni vagy esti sportolásnak is vannak fogyasztó hatásai, de a súlyvesztés és edzés közötti kapcsolat a reggeli órákban a legjelentősebb.

A kutatás során a csoport közel 5300 embertől gyűjtött adatokat, majd három csoportra osztották a válaszokat a szerint, a kérdezettek mikor mozogtak: reggel, napközben vagy este. A felmérés részeként a válaszadókat az étkezési szokásaikról is faggatták, és az általános minta azt mutatta, a reggel sportolók körében egészségesebb étrendet követnek, és alacsonyabb a napközben bevitt kalóriák száma.

Az eredmények kielemzését követően az derült ki, hogy a reggel edzők testtömeg indexe és a csípőkörkerülete átlagban alacsonyabb, még annak ellenére is, hogy ebben a csoportban volt a legtöbb ülőmunkát végző alany, valamint itt volt a legmagasabb a nők aránya, miközben a dohányzó vagy alkoholfogyasztó emberek itt képviseltették a legkisebb számban magukat.

A szakértők szerint a reggeli edzés és a fogyás közötti kapcsolat egyik oka a tervszerűség: azok, akik már reggel, a munkakezdés előtt sportolnak, egyfajta kiegyensúlyozott ritmus szerint élnek, hiszen előre eldöntik, hogy csak azért korábban felkelnek, hogy legyen idejük mozogni – ez pedig egy szigorú ritmust is kialakít, amibe nehezebben férnek bele az önkényeztető csalások.