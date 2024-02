Renáta 18 kilótól szabadult meg egy applikáció segítségével! Te letöltenéd?

Az első pluszkilók általában még nem okoznak gondot, ezért aztán könnyedén át is siklunk a felett, hogy egyre szűkebb rajtunk a farmer és többet mutat a mérleg. Így volt ezzel Reni is. Hét-nyolc évvel ezelőtt kezdett el hízni, látta, hogy teltebb lett, de sokáig nem zavarta.

Reni 18 kilótól szabadult meg Fotó: Fanny magazin

Édesanyja elvesztése miatt kezdett diétába

Tavaly, január elején jött rá, hogy mekkora felesleg van rajta, amikor is ráállt a mérlegre, ami 80 kilót mutatott.

– A családom is elfogadta, hogy kicsit húsosabb lettem – meséli a fiatal nő.

– Bár apukám időnként megjegyezte, hogy most már ideje lenne odafigyelni az étkezésre, mert nő a pocakom, a combom. Állandóan takargattam magam, nem tudtam, hogyan öltözködjek. Farmert hordtam pólóval, ami eltakarta a hasamat, szinte már-már kismamás felsőket vásároltam, hogy ne látszódjon az alakom. Egyébként egy kicsit a bőröm is megszenvedte a túlsúlyt, mert voltak szakadások a derekamon, fenekemen. Azt hiszem, a legnagyobb motivációm mégis anyukám adta a diétához. Ő sajnos tavalyelőtt, nagyon fiatalon, 52 évesen meghalt. Már 20 éve kisebb súlyfelesleggel élt, és utólag kiderült, hogy ez is közrejátszhatott abban, hogy elveszítettük. Igazából miatta döntöttem úgy, hogy elkezdem a diétát, mert nem szeretnék ilyen fiatalon elmenni, mint ő. Amit lehet, megteszek az egészségemért.

Telefonos alkalmazás volt a segítsége

Bő egy évvel ezelőtt, egyik reggel azzal az elhatározással kelt fel, hogy most már ideje kezdenie magával valamit. Letöltött a telefonjára egy alkalmazást, ami kiszámolta, hogy az ő magasságához, testsúlyához, életviteléhez hány kalóriát célszerű naponta bevinni a fogyása érdekében.

– Nagyon egyszerű a használata – magyarázza Reni.

– Rögzítettem benne az étkezéseimet, az applikáció pedig kiszámolta, hogy mi, hány kalória. Száműztem a péksüteményeket az életemből, pedig korábban három szendvicset reggeliztem, vagy kakaós csigát, pogácsát. Nem is gondoltam volna, hogy csak a napindító szendvicsadagom majdnem 1000 kalória volt, míg most 1300-at fogyasztok egész nap. A reggelim többnyire zabkása, rizskása lett, amit forró vízzel, gyorsan el tudok készíteni akár a munkahelyemen is. A többi változtatást lassanként hoztam be az életembe. Az interneten néztem utána, hogy mivel lehet kiváltani a cukrot, a fehér lisztet. Nagy kedvencem az air fryer, vagyis a forró levegős fritőz, amiben zsiradék nélkül sütöm a húsokat, de még a fasírtot is.

Bő fél év után kezdett el mozogni

Reni nem tagadja, hogy sokszor szenvedett az első egy-két hónapban. Volt, amikor azt érezte, hogy feladja és nem bírja tovább csinálni.

– Szerencsére 2-3 hét után beindult a fogyás, kevesebbet mutatott a mérleg, a ruháimon is kezdtem tapasztalni, hogy a szűkös farmer már kicsit kényelmesebb volt – meséli.

– Az lendített át a nehéz pillanatokon, hogy már láttam a változást. Májusra lefogytam 15 kilót, amit viszont egy kis stagnálás követett. Úgy éreztem, hogy kell még valami plusz a további eredményekhez: elkezdtem sportolni. A mai napig heti 4-5 alkalommal járok az edzőterembe, egy-másfél óra egy alkalom. 20 perc kardiózás után jönnek a súlyok. Irodai, szellemi munkát végzek, talán emiatt is imádom az edzéseket. Olyan boldogan, szívből csinálom, és teljesen kikapcsol. Ha véletlenül kimarad egy hét, már rosszul érzem magam. Minden sorstársamnak azt üzenem, hogy csak elkezdeni és elhatározni nehéz, de higgyék el, hogy ha beindul a változás, utána már könnyedén fog menni…

Megérte életmódot váltani? Reni szereti, amit a tükörben lát és szuperül érzi magát a bőrében. – Sokkal energikusabb, boldogabb vagyok, mióta lefogytam. Két évvel ezelőtt még az is nehezemre esett, hogy csináljak valamit az udvaron. Nem volt kedvem sem, energiám sem. Most meg egész nap pörgök. Ha haza jövök a munkából, edzésből, nem az van, mint régen, hogy csak eltespedek, hanem megyek és csinálom a dolgom. Korábban kicsit visszahúzódóbb voltam, mert folyton azon agyaltam, hogy mit vegyek fel, hogy ne legyen kellemetlen. Most már örömmel megyek bárhova, mert már nem kell takargatnom magam. Apukám is nagyon örül a változásnak. Békés megyei vagyok, de Győrben élek, így ritkán találkozunk személyesen. Legutóbb karácsonykor voltam otthon, megfogta a derekamat, és azt mondta, hogy kislányom, fele akkora, vagy mint voltál. Nagyon örül, hogy figyelek magamra, az egészségemre. Kor: 30 év

Előtte: 80 kg

Utána: 61,6 kg

Fontos a támogatás

Reni szakember támogatása nélkül fogyott le, de nagyon sokat segített neki a telefonos kalóriaszámláló applikáció és a hozzá tartozó közösségi oldal csoportja – írja a Fanny magazin.

– Sok jó tanácsot kaptam a rutinosabb diétázóktól. A másik nagy előnye pedig a támogató közeg. Meg szoktuk osztani egymással, amikor elérünk egy-egy nagy célt. Emlékszem, nekem is volt olyan, hogy épp elegem volt az egészből, de amikor benéztem a csoportba, láttam, hogy másoknak milyen szép eredményeik vannak, ami nekem is erőt, motivációt adott. Sőt, arról ábrándoztam, hogy egyszer majd én is beírom, amit elértem. Így is lett, amikor lement 15 kiló, megosztottam a többiekkel. Rengetegen írtak nekem, hogy büszkék rám, és többen a felől érdeklődtek, hogy csináltam. Olyan jó, ha egy kicsit is tudok ezzel másoknak segíteni. Szerintem nagyon fontos, hogy körbe vegyenek olyan emberek, akik hasonló cipőben járnak, hogy ha mélypontra kerülünk, akkor legyen, aki visszaránt.

Kedvenc receptjei

Spenótos-mozzarellás csirke

Hozzávalók:

• 400 g friss spenót

• 600 g csirkemellfilé (4 db)

• 125 g zsírszegény mozzarella

• 1 db tojás

• ízlés szerint só, bors

• 40 g kenyérmorzsa

Spenótos-mozzarellás csirke Fotó: Kamila i Wojtek Cyganek

Elkészítés:

Főzzük a spenótot forró, sós vízben kb. 2 percig. Ezután óvatosan töröljük szárazra és vágjuk fel kis darabokra. Mossuk meg a csirkemellet, töröljük szárazra és vágjunk bele egy kis nyílást. Szeleteljük fel a mozzarellalabdát, majd tömjük meg a csirkemellfilét a spenóttal és a mozzarellával. Üssük bele a tojást egy kis tálba, majd verjük fel. Forgassuk bele a tojásba a csirkemellet, majd jöhet a zsemlemorzsa. Ezután tegyük a csirkét egy sütőtálcára. Süssük 175 Celsius-fokon 25 percig!

Csirkemellsonkás tortilla

Hozzávalók:

(3 adag)

• 6 szelet csirkemellsonka

• 9 szelet füstölt gouda sajt

• 3 ek. light ketchup

• 1 tk. BBQ-szósz

• 1 csipet oregánó

• 1 csipet bazsalikom

• 3 szelet konzerv ananász

• 3 db tortilla

• 6 ek. csemegekukorica

Csirkemell sonkás tortilla Fotó: Timolina

Elkészítés:

A tortillalapot megkenjük a ketchuppal, majd rápakoljuk a sajtot, a sonkát és a kis kockákra vágott ananászt, valamint nyakon öntjük a kukoricával és a BBQ-szósszal, valamint a fűszerekkel. Felhajtjuk a széleit, feltekerjük, és egy serpenyőben körbepirítjuk minden oldalát. Kettévágjuk, és azonnal fogyasztható.

Túrógombóc sütve

Hozzávalók:

• 50 dkg tehéntúró

• 4 db tojás

• 120 g búzadara

• 2 csomag vaníliás cukor

• só ízlés szerint

• 4 dl tejföl

• 1 citromból nyert citromhéj

• 5 dkg porcukor

Túrógombóc sütve Fotó: Fanny magazin

Elkészítés:

Alaposan törjük át a túrót, majd a búzadarával, két tojással, egy csomag vaníliás cukorral jól dolgozzuk össze. Legalább egy órára tegyük be a hűtőbe. Közben készítsük el az öntetet, ehhez a tejfölt keverjük ki a maradék tojással, porcukorral, vaníliás cukorral és a citrom reszelt héjával. Tegyük tűzálló tálba a vizes kézzel készített gombócokat, öntsük nyakon az öntettel, és toljuk a 180 fokra előmelegített sütőbe, nagyjából 20-30 percre. Ez idő alatt szép pirosra sül, így porcukorral meghintve tálalhatjuk is.