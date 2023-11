Íme az ünnepek alatti fogyás titka: tanuld meg kontrollálni az éhségérzeted!

Dr. Farkas Kitti intenzív terápiás szakorvos, aneszteziológus szerint számos oka lehet annak, miért éhes folyton valaki. A karácsony közeledtével sokan már most szándékosan kevesebbet esznek ezzel felkészítve a testüket az ünnepekre. Ez a szakorvos elmondása alapján nem is rossz ötlet, sőt... ezzel ugyanis jótékony folyamatot indítunk el a szervezetünkben. Kiemelte, az nem igaz, hogy valaki azért nem tud fogyni, mert genetikai okok állnak a háttérben, habár az is befolyásolhatja azt, hogy nézünk ki.

A szakértő szerint ez a fogyás titka Fotó: Vladimir Zlotnik / Shutterstock

Kutatások azt igazolják, hogy 40-70%-ban a genetikai faktorok határozzák meg a teljes elhízást. Ha mindkét szülő elhízott, akkor több, mint tízszeresére nő a gyerekkori elhízás veszélye. Én azt szoktam mondani, hogy igen, a genetika tölti meg a puskát de mi magunk húzzuk meg az életmóddal a ravaszt

- jelentette ki határozottan.

Elmondása szerint a hízás olyan, mint egy lejtő: lassan indul, viszont a végén brutális sebességre tud kapcsolni ha nem figyelünk. Épp ezért nem hülyeség az, hogy most karácsony előtt valaki visszavesz az élvezetekből, mivel egy rövid időszak alatt, egy intenzív diétával, 2-4 hét alatt sokat lehet javítani az anyagcserén. Egy ilyen folyamatot követően a testünk ugyanis jobban feldolgozza a kalóriát, és nem fog raktározni. Fittebbnek és energikusabbnak érezzük majd magunkat, mivel javul az anyagcsere, ami igazából kulcsa az egésznek.

Arra kell figyelni, hogy javítsuk az anyagcserét, a sejtjeink inzulin érzékenységét.

Épp ezért fontos a háromszori étkezés és az alacsony szénhidrátbevitel. Kutatások során rájöttek egy természetes megoldásra is, mivel lehet ezt a szintet csökkenteni. Ez a mód egy úgynevezett "pre load" , ami azt jelenti, hogy 30 perccel étkezés előtt fogyasztunk egy valamit, előételt. Ez lehet egy alma, egy leves is, de a legjobb egy magas fehérje- és rosttartalmú étel. De mire jó ez?

Ez a pre load a gyomorba kerülve okoz egy falfeszülést, ami jóllakottság érzést ad, miközben jóllakottsági hormonokat termel, és inzulin érzékenyít.

- magyarázza Dr. Farkas Kitti a Mokkában.