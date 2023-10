5 tipp, ami segít, ha leállt a fogyásod

Ha a diétád során megállt a fogyás, akkor a szervezeted valószínűleg hozzászokott a kevesebb ételhez. Adj neki új lökést a további súlycsökkenéshez! Ehhez a dietaesfitnesz.hu gyűjtött össze néhány tippet:

Fotó: pexel

1. Dió és meggy

Az agyunk a finomságok megvonását stresszként éli meg, a stresszhormonok hatására pedig könnyebben elcsábulsz a nassolnivalók felé. Így aztán a legjobb, ha találsz valamilyen egészséges édességet. A mandulavajjal vagy dióval, meggyel (nem kell a méregdrága friss, jó a bolti, fagyasztott meggy is) egy két szem datolyával remekül megszüntetheted az édesség utáni sóvárgást.

2. Fehérje

A fehérjében gazdag étrend megakadályozza, hogy az izomszövetből fogyj. Egyes kutatások szerint a fehérjében gazdag étrenden élő sportolóknak a legkisebb a testzsírszázalékuk. Épp ezért a reggelidben szerepeljen tojás, a tízóraidhoz adj pár szem mandulát, a déli salátádhoz pedig keverj egy kis roston sült csirkemellet. Nasinak egyél egy doboz görög joghurtot gyümölccsel.

3. Rostok

A rostok hosszan eltelítenek, és az emésztőrendszer működését is javítják. Adj a reggelidhez rostban gazdag gyümölcsöt, például málnát (a fagyasztott is jó), almát vagy körtét. Ebédnél és vacsoránál feltétlenül kerüljön a tányérodra valamilyen zöldség, például brokkoli. Olyan különlegességeket is kipróbálhatsz, mint például az articsóka.

4. Grapefruit

Sok benne a víz és a vitamin, viszont kevés a kalória. Kutatások igazolják, hogy aki grapefruitot eszik, vagy grapefruitlevet iszik, akár 25 százalékkal is kevesebbet eszik utána. A legjobb, ha egy kis fahéjjal is megszórod: így kevésbé lesz savanyú, a fahéj pedig a vércukorszintedet is stabilizálja.

5. Chili

A csípősségét adó kapszaicin az egyik legjobb zsírbontó. A reggeli tojást is megszórhatod chilivel, de a sült húsoknak is remek ízt ad.