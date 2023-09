Levesdiétával csak úgy olvadnak lefelé a kilók!

Az egészség megőrzése a diéta alatt nagyon fontos, így nem mindegy, hogyan vágunk bele egy levesdiétába.

Fotó: Pixabay

„Most, hogy megérkezett az ősz és hűl le a levegő, ismét egyre jobban kívánjuk a meleg ételeket, amire a leves egy remek választás, hiszen ilyenkor azt érezzük, hogy egy finom meleg leves átmelegíti a testünket, lelkünket” – kezdte Ötvös Edina, táplálkozási szakértő.

A szakember szerint egyáltalán nem tévhit, hogy lehetséges a levessel való fogyás, ám csak akkor, ha néhány igazán fontos részletre odafigyelünk.

„Ha röviden akarom megválaszolni a kérdést, akkor azt kell mondanom, hogy igen, lehet fogyni a levesektől. Ám mint minden fogyókúra vagy diéta esetén, itt is többféle szempontra figyelni kell. A legismertebb itthon talán a káposztaleves diéta, ami olyan 10-15 éve van a köztudatban és időről időre felkapják. Ha azonban a nemzetközi trendet nézzük, akkor a levesdiéták soha nem látott virágkorát éljük most. Nagyon sokféle diétás módszernek többféle levesdiétája is létezik: ketogén diéta levéskúrája, vagy a bableves diéta, és az Amerikában népszerűvé vált alaplé diéta, amiben alaplevekből készített leveseket fogyasztanak.”

A dietaesfitnesz.hu szerint azért fogyunk a levesektől, mert sok benne a folyadék, ami teltségérzetet okoz, ezzel szemben a kalória kevesebb, de a rost mennyisége is több a zöldségek miatt. Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy hiába fogyunk a kevesebb kalóriától, ha huzamosabb ideig túl kevés kalóriát viszünk be, az az anyagcserénket alaposan fel tudja borítani, de egyéb problémákhoz is vezethet. A táplálkozási szakértő ezért azt tanácsolja, 3-4 napnál tovább semmiképpen ne tartson tovább a levesdiéta, ha belevágunk – amennyiben csak levest fogyasztunk -, hisz ez után az idő után nagyon sok vizet és izmot is veszíthetünk.

„Ilyenkor úgy érdemes belevágni, hogy az első pár napban csak leveseket fogyasztunk, hogy a szervezet észrevegye, hogy itt most egy másfajta táplálkozás fog elindulni. Hogy ilyenkor milyen levest eszünk az több dologtól függ, de arra figyelni kell, hogy a leves tápanyagtartalma kiegyensúlyozott legyen, hogy ne váljon egyoldalúvá a táplálkozásunk, mert könnyen veszíthetünk vitaminokat és ásványi anyagokat is” - tanácsolja a szakember, aki szerint a levesdiéta első pár napja után is maradhat a diétás étrend része a leves, csupán más ételeket is érdemes bevonni.