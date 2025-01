127 kilósan jött az elhatározás: házi készítésű gyors ételekkel fogyott le a nő

A „házi gyorsételek királynője”-ként ismerik Latoyah Egerton-t, aki egészséges, otthon elkészíthető alternatívákat hozott létre kedvenc McDonald's és KFC ételeiből.

A fogyás titka a gyors ételek alacsonyabb kalóriatartalmú, otthoni verziója (Fotó: DailyMail)

A DailyStar szerint a 36 éves exeteri ételblogger a Covid-19 lezárások idején kezdte megosztani receptjeit a közösségi médiában és Sugar Pink Food nevű blogján. Célja az volt, hogy alacsonyabb kalóriatartalmú, mégis ízletes ételeket készítsen olyan klasszikusokból, mint a McDonald’s McMuffin vagy a KFC csirke.

Latoyah története nem volt mindig ilyen sikerekkel teli. 2023-ban, amikor eltörte a csuklóját, nem tudott főzni, és kénytelen volt készételekre hagyatkozni. Ez az időszak súlyos hatással volt fizikai és mentális egészségére, valamint karrierjére is.

Ez a nehéz időszak oda vezetett, hogy a súlya 127 kilóra nőtt. Egy ideig tagadta a problémát, de végül belátta, hogy ez így nem mehet tovább. Ekkor találta ki az alacsony kalóriatartalmú étrendjét kedvenc gyorséttermi ételeivel, és elkezdte készíteni az azóta népszerű „fakeaway” fogásait, mint a McDonald’s Big Mac és a Nando’s Mac and Cheese.

A fogyás gyorsan beindult, és bár voltak hullámvölgyek, Latoyah kitartott, és hangsúlyt fektetett a fenntartható életmódra, nem csupán a mérleg számaira. 2024 végére 36 kilogrammot adott le.

Latoyah célja, hogy másokat is inspiráljon és támogasson abban, hogy egészségesebb, boldogabb életet éljenek. Két szakácskönyvet is írt, „Slimming And Tasty” és „Slimming And Speedy” címmel, amelyekben megosztja népszerű receptjeit.

A közösségi médián megosztott videóin ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az étkezés nem minden, a testmozgás elengedhetetlen a sikeres fogyáshoz, de az ő receptjeinek köszönhetően legalább a finom ízekről nem kell lemondani.