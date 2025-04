Titkos ajtó, írógép az asztalon: Mindent hátrahagyva tűntek el a solymári kúri lakói – galéria

Amióta az urbex Magyarországon szárnyal és egyre többen húznak bakancsot, hogy elhagyatott helyeket fedezzenek fel idehaza, azóta vágyott rá K. Kálmán, alias Urbex Kálmán, hogy ő is titkos, rejtélyes helyekre tehesse be a lábát. A fiatal férfinek már halálközeli élményben is volt része, amikor egy lakatlan magyar kastélyban járt. Nemrég, április közepén pedig egy kúria vonzotta magához. A zsigereiben érezte, hogy el kell oda menjen. Amit pedig ott talált, azóta sem hagyja nyugodni!

Az urbexes hely rendkívül titokzatos / Fotó: Metropol olvasó/Urbex Kálmán

Urbex a kúriában

Kálmán a solymári Nieger-Valkó-kúria falai közé barangolt el a barátaival. Az egykor patinás hely mára az enyészeté lett. Az 1990-es évek után vált lakhatatlanná, a lakói mindent hátrahagyva tűntek el. Omladozó falak, graffitik mindenütt – ez fogadta az urbexes férfit, amikor este a vasútállomás melletti helyre belépett. De volt ott még valami, méghozzá egy sötét, különös hely.

„Egy vaskapun másztunk át, amit annyira benőtt a gaz, hogy egyből csaláncsípésem lett. Utána jött a nagy felfedezés!” - kezdte el mesélni izgatottan Urbex Kálmán.

A férfi szerint a kúria alsó szintje be volt falazva.

Vajon el akartak ott rejteni valamit?

- tette fel magának a kérdést. „Sikerült bejutnom végül, mert volt egy rács a lépcsőnél. Ott mentem fel. Ami ott volt, úristen!” - mondta lelkesen.

Rejtély az ajtó mögött

Négy szoba, mosdó, és egy nagy helyiség tárult elé. Utóbbi helyen egy régi írógép árválkodott. A helyiség egyik részében egy kiságy hevert, lakója már sehol…

Aztán jött a legnagyobb rejtély, a hátborzongató hely: Urbex Kálmán egy a kúria falai között, az alsó szinten egy titkos ajtóra bukkant!

Feszegettem, rugdostam az ajtaját, de nem tudtam bejutni. Ahogy láttam, lakhattak ott, vagy nem is tudom… Graffitik voltak a falon és egyéb firkálások. Para volt az egész. Féltem, lesz-e ott valaki, vagy valami…

- zárta szavait a férfi, azt remélve, hogy ha egyszer visszamegy, bejuthat a titkos ajtó mögé.

Mutatjuk galériánkat a hátborzongató kúria belsejéről: