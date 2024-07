Roncstemetővé változott Budapest, és marad a káosz - de az országos főutakon a kormány új szabályai rendet tesznek

Egy a szomszédban dolgozó hölgy a Metropolnak elmondta: "Dulakodás volt az autóban, és valószínűleg direkt gyújtották fel. Ez megmagyarázza azt is, hogy a tűz másnapján miért helyszíneltek még mindig a rendőrök" – mesélte.

Néhány hónapja egy fideszes képviselő-jelölt, Szilágyi Demeter szállíttatott el egy olyan roncsautót a Golgota térről, amelyet szintén drogosok sajátítottak ki maguknak. Annak ellenére, hogy a környékbeliek féltek, a baloldali vezetésű Józsefvárosi Önkormányzat hónapokon át nem csinált semmit.

A roncsautó tulaja egy kutyát tartott a kocsiba zárva

Persze nem csak a hajléktalanok és drogosok miatt aggódhatnak a budapestiek. A roncsautók tulajdonosai gyakran extrém vagy kegyetlen újrahasznosítási ötletekkel keserítik meg a helyiek mindennapjait. Óbudán például egy kutyát tartott bezárva az illető. Eleinte senki nem figyelt fel az elöl totálkárosra zúzott autóra. Egy ideig a környékbeliek abban reménykedtek, hogy a forgalmas útszakasznál lévő járművet elviteti az önkormányzat. Ám amikor ráeszméltek, hogy a közeljövőben ez nem fog megtörténni, kezükbe vették az ügyet. Zavarta őket ugyanis, hogy kutyaházként hasznosította újra a roncsautót tulajdonosa. A bezárt kutya a magániskola oktatóinak is szemet szúrt. Ők és a hozzájuk járó gyerekek is megsajnálták az ebet, ezért kihívták a rendőröket és felkutatták velük a kutyaház-autó tulajdonosát.

Új rendelet, az állam intézkedik: az országos közutakon drága mulatság lesz ott hagyni egy autót

Az állam nem viccel, az országos utakon hamarosan mélyen a zsebébe fog nyúlni, aki "ottfelejti" autóját. A napokban jelent meg a miniszteri rendelettervezet a kormány honlapján, amelyet augusztus 1-ig lehet véleményezni. Eszerint drákói szigorral csapnak le arra, aki otthagyja valahol a járgányát, és ezzel veszélyezteti a közúti forgalom biztonságát. A rendelet a roncsautók elszállítását, tárolását, és szükséges esetben értékesítését is szabályozza majd. Akár eladásra vagy bontóba is kerülhetnek a járművek. Ha a jármű tulajdonosa például nincs a helyszínen, amikor a közútkezelő észleli a szabálytalanságot, és az autót végül elviszik, akkor az elszállítással és tárolással kapcsolatosan felmerülő költségeket meg kell fizetnie az autó tulajának. Ez akár 120 ezer forint is lehet, sőt, ennél 25 százalékkal többet kell kifizetnie, ha hétvégén vagy éjszaka történik az incidens. E visszavétel elmaradása esetén a járművet a közútkezelő értékesítheti vagy más módon hasznosíthatja, akár át is adhatja a regisztrált bontó-hulladékkezelő részére.