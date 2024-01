Robbanás egy budapesti benzinkúton: szörnyű, ami a hajléktalanná vált, autóban élő házaspárral történt - fotók

Hiába kért segítséget az óbudai önkormányzattól az a hajléktalan pár, amelyik a vörös riasztás idején is egy roncsautóban húzza meg magát - írtuk. Most kiderült, hogy a pár korábban egy nagyobb roncsautóban élt, de az kiégett, ezért kényszerültek egy kisebbe. Az óbudai lakosok azóta is kerülgetik a kiégett roncsot az utcán.