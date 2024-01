Bosszúsak az anyukák: egy roncsautót kell kerülgetniük Újbudán - fotók

Aki a XI. kerületi Harangos játszótér körül sétál, rendszerint rengeteg parkoló autót lát. Ezért nem is meglepő, hogy ha elmennek mellettük, sokan nem is emlékeznek rájuk. Egyet viszont már legalább egy éve emlegetnek a környékbeliek: egy 1987-ben gyártott, 37 éves Toyota Corollát. Az ütött-kopott roncsautón meglátszik az idő vasfoga, még a kerekei is csálén állnak. Sokan kerülgetik, ezért próbálják elvitetni, ám eddig semmi nem történt.

Nehezített járdaszakaszon, fenyők között kell a piros Toyota roncsautót kerülgetnie a babakocsis anyáknak / Fotó: Erdei Róbert Arnold

"Fél éve kerülgetem"

Tehetetlenségében fakadt ki nemrég az egyik újbudai Facebook-csoportban egy környéken lakó férfi, hogy a feleségével kénytelen kerülgetni a babakocsijukkal a roncsautót, amikor a játszótérre akarnak lemenni.

Mit lehet tenni a fél éve kerülgetett, kitört kerekű ronccsal a Harangos játszótér sarkán? Semmit

- írta bejegyzésében Mátyás. A fiatal férfi, még az Újbudai Közterület-Felügyeletnél is jelentette a piros Toyotát. A közteresektől kapott választ is közzétette, amelyből kiderült: 2025 tavaszáig van a kocsinak műszaki vizsgája.

"A közteresek nem tehetnek semmit" -írta. A posztja alatt rengetegen reagáltak: sokan mások is jelentették a roncsautót, és ugyanazt a választ kapták. "Egy éve kerülgetem ezt a roncsot, az idősek húzós kocsival, a kismamák babakocsival" - szólt hozzá a bejegyzéshez Árpád. Ő is a játszótérnél lakik.

"Engem nagyon zavar"

Az autóhoz elment a Metropol stábja is, hogy lássuk, tényleg ennyire zavaró-e a jármű a helyieknek. Ottjártunkkor még mindig ott volt a roncs: egyik utcasarkon, a karácsony után kidobott fenyőfák mellett találtuk meg.

Engem nagyon zavar, mert helyet foglal el más autóktól. A saját autómmal kell messzebb parkolnom miatta. Nem elég kerülgetni a fenyőket, még ezt is kell

- panaszkodott Ilona, aki épp a gyerekével érkezett a parkolózónával szembeni játszótérhez.

"Jó lenne, ha elvinnék már!"

Egy másik anyukát is megkérdeztünk az autóról. Ágota épp a kisfiát hintáztatta, amikor elmondta, ki az autó tulajdonosa.

Egy 80 éves idős bácsié, aki itt lakik a tér mellett, mindennap itt sétáltatja a kutyáját. Ő nem tudja elvitetni, mert nincs rá pénze, de tudja hogy sokaknak nem tetszik

- mondta Ágota.

"Már tavaly nyár óta nem használja. Egy ideje parkoltatta az úr, de nem ment vele sehova. Akkor volt az első gond, amikor a gázvezetékeket cserélték az utcában nyáron, és párhuzamosan kellett parkoltatni az autókat. Amikor vége lett, a munkások emelték vissza függőlegesbe. Akkor tört ki a kereke" - részletezte a nő.

A helyiek úgy érzik, az autót egy jó ideig még nem tudják elvitetni / Fotó: Erdei Róbert Arnold

"Ezt így már nem lehet"

Több ilyen autó is volt már erre. Legutóbb a Covid alatt halt meg egy bácsi, és két év után vitték el az autót. Remélem, azért a Toyotát még idén elviszik

- nevet a másik anya, aki kérte, nem mondjuk el a nevét. Ő még annyit mondott: idén március 31-ig van kedvezményes parkolási engedélye a helyieknek. "Ha a bácsi nem újítja meg, amit szerintem nem fog, akkor el fogják vinni az autót. Ő is tudja, hogy ezt így már nem lehet hagyni..." - zárta szavait az anya.

Kerestük Újbuda Közterület-Felügyeletét, hogy a roncsautó sorsáról kérdezzük őket. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.