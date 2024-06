Elveszik az összes pénzed - ez a csalók legújabb a trükkje, ne dőlj be nekik!

Következő fokozatra kapcsoltak a netes csalók! Szinte nincs olyan nap, hogy valaki ne kapna valamilyen gyanús üzenetet a mobiljára. Ezeknek szerencsére már nem sokan dőlnek be, viszont június óta olyan új módszerrel próbálkoznak az adathalászok, amivel még azokat is csőbe húzhatják, akiket eddig nem sikerült.

A csillagot is lehazudják a pénzedért

Nincs új a nap alatt, szokták mondani – hát pedig sajnos van! Június eleje óta a különböző netes csalókkal foglalkozó Facebook-csoportokban kezdtek riadóztatni, mert magukat jól álcázó pénzvadászoktól kaptak többen is üzenetet. A legtöbbjüknek először csak a telefonjuk pittyeget és bár azt hitték a Telekomtól kaptak üzenetet, óriásit tévedtek: a túloldalon valójában egy kiberbűnöző dörzsölte a tenyerét, hogy az áldozata pénzét végre megkaparintsa.

Volt, aki szerencsére nem dőlt be a bűnözőnek, helyette leleplezte a csalók módszerét. Az egyik, webes csalókkal foglalkozó nyilvános Facebook-csoportban írta meg az illető, hogy a Telekom nevében kapott olyan leveleket, linkeket a telefonjára, amivel át akarták őt vágni.

A Telekom nevében jönnek olyan levelek, linkek, hogy van 5525 bónuszpontod és három napon belül levásárolhatod. Persze rákattintasz és nem veszed észre, hogy plusz 245-ös körzetszámról jött az üzenet. A link elvisz egy oldalra, ahol 99 forintba kerül plusz 5 ezer bónuszpont, majd egy olyan rész érkezik, hogy kaphatsz egy Airpodsot, 50 ezer forint Apple utalványt, Airfryert és hasonlókat. Ha rányomsz a bankkártyás fizetésre, és már le is nyúlták a lóvédat.

– húzta alá a bejegyzésében az illető.

A posztjára sokan reagáltak, és hamar kiderült: a netes csalók másokat is kóstolgattak a Telekom nevét használva. A kiberbűnözők azonban nem elég körmönfontak, ugyanis volt olyan, aki előtt könnyen leleplezték magukat. „Ilyent én is kaptam, más az ország előhívószámával, ami már eleve gyanús volt. De a legszebb, hogy nincs is Telekom előfizetésem! Egyből átjött, hogy átverésről van szó” – fogalmazott egy nő.

„Nagyon vigyázni kell!”

Egy másik nő korábban sosem esett bele a csapdájába a netes csalóknak, ezúttal viszont rászedték őt.

Ennek én is bedőltem! Amikor rájöttem, milyen hülyeséget csináltam, abban azonnal letiltottam a bankkártyámat. Utána ellenőriztem csak le a Telekomnál és örültem, hogy letiltottam a bankkártyámat. Olyan élethű volt és nem kecsegtetett nagy nyereménnyel, azért dőltem be. Jó hogy volt annyi eszem és azonnal bekattant, hogy adathalásszal volt dolgom. A linket SMS-ben kaptam.

- mesélte a nő.