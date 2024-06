Ezúttal a Yettel feltöltőkártyások adataira utaznak az online csalók!

Az egyik legnagyobb szolgáltató a hazai telekommunikációs piacon a Yettel, így nem csoda, ha a cég ügyfeleinek bankkártya-adatait próbálnák meg megszerezni a csalók.

Így néz ki az angol nyelvű hamis weboldal, ami a feltöltőkártyások bankkártya-adataira pályázik Fotó: beküldött

Felbukkant ugyanis az interneten egy, a Yettel feltöltőkártyás ügyfeleket célzó csaló weboldal. A honlap célja, hogy megszerezze a társaság gyanútlan ügyfeleinek a bankkártya-adatait, akik egyenlegfeltöltést kezdeményeznek. A csalók ezúttal alaposan kitettek magukért, mert az általuk készített hamis weboldal a megtévesztésig hasonlít a szolgáltató eredeti weboldalára. Csupán annyi a különbség, hogy a címsorban a yettell.com két darab „L” betűvel szerepel. Szembeötlő még a .com végződés, hiszen a magyar ügyfelek a yettel.hu honlapon keresztül tudják intézni az ügyeiket a szolgáltatóval.



Bár a felület teljes mértékben a Yettel arculati elemeit használja, ebben az esetben átverésről van szó. A Yettel saját mobilinternet-hálózatán már zárolta a csaló weboldal elérhetőségét

– tudatta a vállalat kommunikációs munkatársa, Egyed Gábor, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy az ügyfelek megtévesztésében az is közrejátszik, hogy a hamis weboldal eredetinek tűnő Yettel weboldalként jelenik meg a Google találati eredmények első szponzorált találataként, ráadásul ott még a helyes webcímet mutatva. Így a kattintásig szinte nem is állapítható meg, hogy csalásról van szó és egy hamis weboldalra vezet a link.

A Yettel arra kéri az ügyfeleit, hogy feltöltőkártyás egyenlegfeltöltéshez a szolgáltató hivatalos weboldalát keressék fel a https://www.yettel.hu/feltoltes címen.