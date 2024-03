Így próbálnak a Vodafone nevében adatokat lopni a csalók – Ez lett gyanús olvasónknak

A csalóknak már semmi sem szent

Az SMS-t valószínűleg többen is megkapták, remélhetőleg azonban a legtöbben már felismerik, hogy csalók állnak a háttérben. Az adathalászok ennek ellenére – úgy tűnik – nem állnak le. Bármelyik cég nevében képesek üzenni, hogy a gyanútlan áldozatokat átverjék. Ahogy arról a Metropol korábban többször is beszámolt, volt, hogy a csalók telefonon hívták fel az áldozatokat és az OTP nevében mutatkoztak be, ezzel banki adatokat kicsalva. De attól sem riadtak vissza, hogy a rendőrség nevével éljenek vissza, SMS-üzenetben felszólítva a címzettet egy rendezetlen szabálysértési bírság befizetésére. A rendőrség mindenkitől azt kéri, hogy a biztonság érdekében sose kattintson gyanús címről, telefonszámról vagy feladótól érkező linkre.