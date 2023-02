Újra lecsapnak a csalók: most ezzel a trükkel akarják megszerezni az adatainkat!

A Metropol egyik olvasója jelezte lapunknak, hogy nagyon gyanús elektronikus üzenetet kapott egyik ismerősétől, az egyik közösségi média alkalmazásban. Mutatjuk mikre érdemes odafigyelned!

Figyelem! A linkre kattintva veszélybe kerülnek az adataink! Fotó: A Metropol egyik olvasója/Facebook

Az elmúlt napokban újszerűek tűnő adathalászüzenetek terjednek a Facebook üzenetküldő alkalmazásán, azaz a Messengeren keresztül. Az üzenet egy egyszerű mondatból és egy felettébb gyanús linkből áll.

A szövegben az áll, hogy „Nézze meg, ki halt meg egy balesetben”. Ezt követi a különös link, mely minden bizonnyal az eszköz összes adatához hozzáférést enged a link túloldalán tartózkodó csalóknak.

Az egyik, ami miatt elsőre nem annyira feltűnő maga az üzenet, hogy valamelyik ismerősünktől kapjuk.

Ők azonban „ártatlanok”, valószínűleg maguk is megkapták ezt az üzenetet a linkkel valakitől, rákattintottak, és így egy vírus őket is bevonta a körbe, mint továbbítókat: azaz nem is tudnak róla, hogy ilyen üzeneteket küldözgetnek. Ezenkívül pedig az is előfordulhat, hogy valaki feltörte és ellopta a profiljukat.

A másik szokatlan dolog, hogy milyen végződést tartalmaz a link és hogyan néz ki. Amennyiben egy hagyományos és ártalmatlan cikkről lenne szó, egy sokkal egyszerűbb végződése lenne, például a „.hu” vagy a „.com”.

Semmiképpen nem javasoljuk, hogy bárkitől érkező, gyanús vagy annak tűnő linkre kattintson!

Főleg ha az illetővel egyébként ritkábban beszélget vagy ez nem egy megszokott dolog köztetek. Amennyiben az és szoktak egymásnak csak úgy csak egy-egy linket küldeni, akkor is nézze meg, hogy milyen végződése van a linknek, nehogy adathalász hackerektől származzon!