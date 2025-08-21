Volt bűnöző fedte fel a titkot: ezzel a négy trükkel védekezz a betörők ellen!

Ha betörnek az otthonodba, akkor nemcsak az értéktárgyaidat veszted el, hanem a biztonságérzetedet is, hiszen nem csak a vagyonod, a pénzed, de az emlékeid, a személyes tárgyaid is veszélybe kerülnek, ráadásul soha nem lesz már ugyanolyan az a hely, ahol a legnyugodtabbnak kellene lennünk. Mindenki célja, hogy a lehető legbiztonságosabb környezetet teremtsen családja és saját maga számára. Na de hogyan? Ebben segít egy volt betörő!

Exbűnöző fedte fel: így kerüld el a betörőket! Képünk illusztráció: Shutterstock

Exbűnöző ad tippeket a betörők ellen

A brit Darryl Kennedy az élete nagy részét betörőként töltötte. Elmondása szerint 20 000 házat rabolt ki, és négy alkalommal ült börtönben. A volt betörő most együtt dolgozik a hatóságokkal, és egyetemeken tanítja a betörők elleni védekezést. A férfi most megosztja azokat a dolgokat, amik rögtön felkelthetik a bűnözők érdeklődését. Néhány szokásunk, cselekedetünk könnyű célponttá teszi az otthonunkat, de most megtudhatjuk, hogy védekezzünk a betörések ellen – írja a Daily Star.

A nyár a betörések évszaka

Az emberek keresik a bajt, amikor nyitva hagyják a földszinti ablakaikat és bejárati ajtajukat a melegben. Lehet, hogy a tulajdonos csak egy kis levegőt akar beengedni, de nyitva hagyja az ajtót a betörők előtt. Ha napközben nyitva hagyod az összes ablakodat, akkor lehet, hogy este elfelejted az összeset bezárni, és máris megtörténik a baj. Ugyanakkor nem érdemes állandóan zárva sem tartani az ablakokat, ilyenkor ugyanis a betörők azt hihetik, hogy senki sincs otthon és szabad a pálya. Nyisd ki az ablakokat az emeleten, vagy egy rövid ideig szellőztesd ki a házat!

Téveszd meg a betörőket

Nem kell drága biztonsági felszerelésre befektetned, ha ügyesen játszod ki a lapjaidat. Kapcsold be a rádiót, vagy indíts zenét, amikor elmész, hogy azt higgyék, van valaki otthon. Szerelj fel hamis biztonsági kamerákat, ezzel könnyen elijesztheted a nem kívánt látogatókat!

Jó minőségű védelem

Míg a kamerákon spórolhatsz, van, ahol nem. Elengedhetetlen ugyanis, hogy erős és biztonságos ablakok és ajtók legyenek beszerelve a házba. A gyenge ablakokat kis erőfeszítéssel is be lehet törni, és már a házban is vannak a bűnözők. Rakd ki egy biztonsági cég matricáját az ajtódra, még akkor is, ha nem használod őket!