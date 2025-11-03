Kvíz: 10 meglepő kérdés után derül csak ki, mennyit tudsz a Földről - Te hányra tudod a választ?
Ha jó vagy földrajzból, sikerülni fog! Kvíz a földi legekről.
Nem kell mindent tudnod a bolygóról ahol élsz, de vannak olyan legek, amelyekkel ciki nem tisztában lenni. Tudni kell, hogy melyik a legkisebb ország, vagy a leghosszabb folyó, de nem árt az sem, ha ennél többet tudsz a körülötted lévő világról, hogy brillírozhass a barátaid előtt. Nem kell hozzá nagy földrajzi tudás, elég az is, ha érdeklődsz, és utánaolvasol a legeknek. Azt biztosan tudod, hogy a világ legnagyobb országa Oroszország, de azt vajon tudod-e, hogy melyik a legkisebb?
Legek a világban
Általános iskolás anyag, hogy hova torkollik a Duna. A Fekete-tengerbe, ugye emlékszel? Na, de vajon hova torkollik a Tisza? Ez már egy kicsit nehezebb kérdés. A Balaton is nagy tó, "magyar tengernek is hívják sokan" mégis szinte eltörpül a világ legnagyobb tava mellett. Melyik is az? A tudományos felfedezések megváltoztathatják ismereteinket, már nem érvényes az a tény, hogy a Nílus a leghosszabb folyó a világon, mert mint nemrégiben kiderült a dél-amerikai Amazonas bizony hosszabb az afrikai Nílusnál, igaz, csak pár száz méterrel.
Ebben a kvízben, most te is próbára teheted a tudásodat. Készülj fel, mert izgalmas és meglepő tények várnak – és persze az is kiderül, hogy te vagy-e a földrajzi ‘legek mestere’!
1. A Föld legmélyebb pontja a Mariana-árok. Milyen mély?
2. A világ legmagasabban lévő városa 3650 méter magasban terül el. Melyik város ez?
3. Hogy hívják a Föld legnagyobb tavát, amely 371 000 km²?
4. Melyik a legkisebb ország a Földön, amelynek a területe mindössze 0,44 km², lakosainak száma pedig 800 fő?
5. Melyik a legnagyobb erdő a világon?
6. Melyik országhoz tartozik a legtöbb sziget?
7. A Föld lakossága meghaladja a 8 milliárd főt. Melyik országban élnek legtöbben több, mint 1,4 milliárdan?
8. A leghidegebb város Oroszországban található. Ebben a városban -67 fokot is mértek már. Melyik város lehet az?
9. Hova torkollik a Tisza?
10. Melyik a legszárazabb ország a világon?
