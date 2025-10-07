„Ellátogattam a Föld leghidegebb lakott helyére - 15 perc alatt majdnem elvesztettem az orrom”

A YouTuber most Ojmjakonba, az oroszországi Szaha Köztársaságba utazott, a Föld egyik leghidegebb lakott helyére, ahol a hőmérséklet akár -60 °C alá is süllyedhet.

Földünk jéghideg pokla Szibériában Fotó: pexels.com (Képünk illusztráció!)

A Föld leghidegebb pontján járt az híres YouTuber

Ojmjakon, ahol a legalacsonyabb hőmérsékletet mérték a Déli-sarkvidéken kívül, körülbelül 2000 lakossal rendelkezik (2024-es jelentések szerint), és az Ojmjakoni-fennsíkon fekszik.

A „The Coldest Village on Earth: Ojmjakon” című videóban Ruhi Moszkvából kelet felé repült több mint hét órát, majd további 900 km-t tett meg a szibériai településig, ahol reggel a hőmérő -60,5 °C-ot mutatott. Később Ruhi több mint 20 réteg ruhát vett magára, többek között rénszarvasbőr csizmát, nadrágot és kabátot, csak hogy életben maradjon.

Ruhi szempilláján perceken belül jégkristályok képződtek, és a bőre is égett a hidegtől. A vlogger elmagyarázta, hogy a település olyan hideg, hogy a mobiltelefonok leállnak, és bármelyik autó, amelyet kitesznek ennek a zord körülménynek, néhány óra alatt befagy. Ruhi felmutatta a kamerának a hüvelykujját, amelyen egy nagy, sárga hólyag keletkezett.

A videó későbbi részében, amikor Ruhi a helyi állattenyésztő, Yevdokiya munkanapját követte, hirtelen zsibbadni kezdett az arca: „Nem tudtam mozgatni a bal oldali arcom izmait, mintha arcidegbénulásom lett volna. Az orrom kezdett lefagyni. Yevdokiya azonnal észrevette.”

Ezután a kamera Ruhi orrát közelítette, amely 15 percnyi kint tartózkodás után elkezdett foltokban fehérre változni, ami egyértelmű jele egy súlyos állapotnak. Ruhi megkérdezte: „Fagyási sérülés?” - a válasz határozott igen volt. A hideg összehúzza az ereket, csökkenti a vérkeringést, és a sejtekben lévő víz jégkristályokká fagyva károsítja a szövetet. Ruhi gyorsan megkapta a tanácsot, hogy takarja az arcát, különben feketévé válhat.

Szerencsére Yevdokiya egy aloe és alkohol keverékéből készült „gyógyírt” mutatott be, amit Ruhi az orrára kent, és a videó végére úgy tűnt, nem szenvedett maradandó sérülést - írja a Mirror.