Ezt nem hiszed el: nyugtalanító titokra bukkantak a tudósok a sarki jég mélyén!

A tudósok nyugtalanító felfedezést tettek a sarkvidéki jégben, amely évszázadokra nyúlik vissza. A kutatók kétségbeesetten próbálják elemezni a Blomstrandbreen néven ismert gleccser adatait, amely 18 km hosszú és a Jeges-tengerben található. A gleccser gyorsan olvad, ami veszélybe sodorja a magjában található kulcsfontosságú adatokat.

A tudósok elképesztő felfedezést tettek a Jeges-tengerben / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A tudósok ledöbbentek attól, amit találtak

A csapat a közelmúltban a gleccserhez utazott, ahol a hírek szerint pattogó hangokat és repedéseket hallottak. Dorothea Moser, a jégmag tudósa a következő észrvételeket tapasztalta:

Ezek a hangok a jégben lévő légbuborékok, amelyek kiszabadulnak az olvadás közben. A levegő valószínűleg közel 200 éves. A viktoriánus időkből való

- nyilatkozta a tudós a Lad Bible szerint.

A jég belsejében lévő buborékok információt nyújtanak a tudósoknak a jég keletkezésekor létező szén-dioxid szintjéről. Ezt a tudósok úgy érik el, hogy eltávolítják a jégmagokat, amelyek a gyors olvadási folyamat miatt jelenleg veszélyben vannak. A csapat kétségbeesetten próbálja megérteni, hogy az adatok menthetők-e, még akkor is, ha az olvadás megkezdődött. Ennek azonban már most is pusztító hatásai vannak, a tudósok felfedezték, hogy a víz elmossa a létfontosságú vegyületeket.

Most egy kulcsfontosságú időszakban vagyunk, mielőtt ezek a feljegyzések végleg elvesznének. Próbálom megérteni, hogy vajon még van-e esélyünk arra, hogy értelmet adjunk az előttünk lévő információknak – és ha igen, hogyan. Eltökéltem, hogy bebizonyítsam: még mindig van remény a megértésükre. A jégmagok olvadása komoly probléma, és ideje riadót fújni – de még nem szabad teljesen lemondanunk róluk

- jelentette ki Moser.

Tudományos – és kevésbé izgalmas – nevén Thwaites-gleccserként ismert jégtömeg a Nyugat-Antarktiszi jégtakaró északi peremén lebeg, és 120 km (80 mérföld) széles, ami körülbelül akkora, mint az Egyesült Királyság. Ami azonban még aggasztóbb, hogy a Thwaites magával ránthat más gleccsereket és antarktiszi tavakat is, ami a Science Focus szerint akár három méterrel is megemelhetné az óceánok szintjét.