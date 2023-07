"Bízz bennem, légy szíves": továbbra sem adja fel az internetes csaló, mutatjuk a leleplezésre adott reakcióját

Nem hátrálnak a Metropol által leleplezett netes csalók. Mint arról beszámoltunk, egy pátyi férfi Facebook-profiljával visszaélve próbál megkárosítani hiszékeny bankkártya-tulajdonosokat egy bűnbanda. A módszerük lényege, hogy ismeretleneket bejelölnek, és előadják: egy segítő egyesület képviselői, és mesés összeghez juttatják újdonsült ügyfeleiket. Véletlenül munkatársunkat is bejelölték, mi pedig, mi pedig úgy tettünk, mint akik a csalók minden szavát elhiszik.

Fotó: Koré Károly

Zavaros a mese minden részletében

„Nekünk, munkásoknak az a dolgunk, hogy minél több embernek küldjünk pénzt, és ezért minden egyes ember után kapunk pénzt, meg még plusz havi fizetést is.” - írta a bűnöző a Messengeren.

Természetesen a lelkesedést színlelve feltettük az általuk nyilván várt kérdést:

Mit kell érte tennünk?

A válaszra nem kellett sokat várni. Kiderült, hogy „csupán azt kérik előre”, hogy a bankkártyánk mindkét oldalát fotózzuk le, a képet pedig küldjük el nekik.

Bízz bennem, légy szíves, mert nem fogsz pórul járni, ezt hidd el nekem!

- kérte a csaló. Ekkor hívást kezdeményeztünk, de azt nem fogadta. Kisvártatva azonban megérkezett a magyarázat.

Nem beszélhetek senkivel sem telón, mert a főnököm nem engedi, nehogy összejátsszak valakivel.

Az elkövető szerette volna hihetőbbé tenni a mondandóját, ezért fotót küldött a Facebook-profil tulajdonosa nevére kiállított személyi igazolványról és lakcímkártyáról. Kis utánajárással kiderítettük, hogy Fürcht Csaba valóban létező személy, aki már feljelentést is tett a rendőrségen. Neki is megígérték, a pénzt, és miután elküldte a kért bankkártya-fotókat, a szerződéskötésre hivatkozva arra utasították, hogy küldje el az igazolványait, hiszen szükségük van a személyes adatokra. A történet pikantériája, hogy aztán a csaló éppen ezekkel próbálta magát hitelesíteni. Feltörte ugyanis Csaba profilját, és attól kezdve azt használta a bűncselekményre. Az „igazolványait” még munkatársunknak is elküldte.

Itt a személyim és a lakcímkártyám, ha valami baj lesz, nyugodtan feljelenhetsz, de nem lesz semmi baj. Ha csaló lennék, vagy valami kamu lenne, akkor elküldtem volna a személyim? Szerintem nem! Magam ellensége nem vagyok

– érvelt.

Ezek után telefonon beszéltünk a valódi Csabával.

- Pénzt természetesen nem kaptam, de sokan keresik rajtam az ígért 650 ezer forintot – kesergett lapunknak.

A cikk közlése után a csaló ismét jelentkezett munkatársunknál. Azt írta, továbbra is várja a bankkártyaképeket, hogy a pénzt utalni tudja.

A cikket elküldtük a csalónak is.