Elképesztő: nem fogod elhinni, melyik lett a Metropol legolvasottabb cikke a héten

„Budapest csődben van, készen áll arra a kormány, hogy ennek felszámolásában segítsen” – jelentette be Orbán Viktor azonnali kérdésekre válaszolva a parlamentben. A miniszterelnök szerint nehéz hónapok következnek a fővárosban.

Tiszteletben tartjuk a választások eredményét, mi változást szerettünk volna Budapesten, de tudomásul vesszük, hogy a fővárosiak másképpen döntöttek. Mindannyian tudjuk, hogy Budapest pénzügyi csődben van. Nehéz hónapok jönnek, segítségre lesz szüksége a városnak. Mi készen állunk arra, hogy ezt a csődhelyzetet valamilyen módon segítsük kezelni

– fejtette ki álláspontját Orbán Viktor, aki hozzátette, hogy a kormány az elmúlt években minden pénzt kifizetett Budapestnek, amelyre kötelezettséget vállalt. Sőt, annak többszörösét adta a fővárosnak.

2. Elképesztő, mi rohangált a panelek között

Egyre beljebb merészkednek a fővárosban az egyébként vadon élő állatok. A vaddisznó, a róka, a hiúz, a nyest csupán néhány azok közül az állatok közül, melyeket az utóbbi hónapokban olyan helyen lehetett látni, ami egyértelműen nem az állat természetes élőhelye. Legutóbb a XVI. kerületben kaptak lencsevégre egy ilyen jelenséget.

3. Így fürdőztünk régen Budapesten

A nyári kánikula átvészelésének egyik legjobb módja az, ha ellátogatsz az egyik budapesti strandra vagy fürdőbe. Amíg nem voltak strandfürdők, addig viszont a természetes vizeknél kellett hűsölnie a budapestieknek, amit még mind a mai napig sokan szeretnek. Még akkor is, ha azóta akár sok tízezer forintot is képesek vagyunk elkölteni egy-egy aquaparkban.

4. Brutális dolgokon kellett keresztülmenjen a magyar lány

Prostitúcióra kényszerítettek két huszonéves lányt Olaszországban. A fiatal nők munkalehetőség reményében utaztak Mestrébe, ahol azzal szembesültek, hogy nem egészen arra a munkakörre fogadják fel őket, mint arra korábban számítottak. A két fiatal magyar lány két, szintén magyar bűnözőtől értesült arról a „lehetőségről", mely sajnálatos módon örökre megváltoztatta életüket.