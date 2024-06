Időutazás a fővárosi fürdőkben, így strandoltak régen a budapestiek - Galéria

Palatinus, Csillaghegy, Gellért fürdő vagy Széchenyi fürdő – mindegy ki melyik budapesti strandra szavaz, abban az egyben megegyezhetünk, hogy a fővárosiak nyáron imádnak fürdőkbe járni. De ez nem csak most, hanem az elmúlt évtizedekben is így volt.

Szeleczky Zita színművésznő a Palatinus Strandfürdőben, 1937-ben Fotó: Fortepan / Bojár Sándor

Mindig is imádtak strandolni a budapestiek

Amíg nem voltak strandfürdők, addig viszont a természetes vizeknél kellett hűsölnie a budapestieknek, amit még mind a mai napig sokan szeretnek. A strand kultúra ma már olyannyira kinőtte magát, hogy az emberek nem is elégszenek meg egy hideg medencével és napozóággyal a partján. Sokan tízezreket képesek költeni arra, hogy Aqua Parkokba és igazi élményfürdőkbe mehessenek a családdal, ahol a legkülönbözőbb csúszdákon és medencékben élvezhetik a vizet.

Ennek ellenére még mindig töretlen a népszerűsége a hagyományosabb strandoknak is, ahová megérkezve nem kell bonyolult beléptetőrendszereken belépni. Elég csak ledobni a holminkat, a hűtőtáskánkat és persze az elengedhetetlen, széfként működő törülközőt ráteríteni, s máris csobbanhatunk a hideg vízben. Ezek a strandok voltak régebben is a legnépszerűbbek, ami jól látszik az akkori fotókon is. A retro képeket végig nézve jól átjön az adott kor divatja, legyen szó fürdőruhákról vagy akár frizurákról, de azt is érdekes megfigyelni, hogy melyik budapesti strand hogy nézett ki a '30-as vagy akár a '60-as években. Képgalériánkkal most ön is elmerülhet a régi világban, megmártózva az igazi retro hangulatban.